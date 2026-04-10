Lärare åk 4-6 till Tornhagsskolan
Är du en engagerad lärare som trivs med att arbeta i team och vill axla ett betydelsefullt mentorskap? Vi erbjuder en inspirerande arbetsplats med naturen som granne, där du får möjlighet att utvecklas tillsammans med erfarna kollegor i en sammanhållen F-9-skola. Välkommen med din ansökan till en skola som kombinerar den stora organisationens möjligheter med den lilla skolans familjära känsla.Publiceringsdatum2026-04-10Arbetsuppgifter
Utgångspunkten för dig som lärare är att arbeta med planering, undervisning och utvärdering i svenska och matematik, men även undervisning i engelska och/eller SO ingår i tjänsten. Arbetet sker både självständigt och i ett nära samarbete med dina kollegor i ditt årskursteam. Som en central del i ditt uppdrag ingår även mentorskap, där du har ett särskilt ansvar för att följa och stödja en grupp elevers utveckling och skolgång.
Som lärare ser du elevens hela skoldag som viktig och du samarbetar därför både med vårdnadshavare och kollegor kring eleven. Som en del i detta samarbetar även skolans och fritidshemmets verksamhet för att nå en högre måluppfyllelse och skapa bästa förutsättningar för varje elev. Du utgår från den elevgrupp du möter och förväntas skapa en varierande och utmanande undervisning där användandet av digitala verktyg är en naturlig del.
Du främjar ett kollegialt lärande genom diskussion och reflektion inom teamet, vid såväl planerade som spontana tillfällen. För att gynna elevernas lärande, samt din egen och verksamhetens utveckling, tar du tillvara på olika professioners erfarenheter och kunskaper.
Din arbetsplats
Tornhagsskolan är den stadsnära skolan med den stora skolans möjligheter och den lilla skolans familjära känsla. Vi har förmånen att verka i en grönskande miljö med närhet till både stadskärnan och Ryds motionscentrum, vilket ger oss en inspirerande och trivsam arbetsmiljö med naturen som granne.
En röd tråd från förskoleklass till nian. Som F-9-skola med cirka 550 elever är vi stolta över den sammanhållning vi skapar. Hos oss är det en naturlig del av vardagen att man delar lokaler och möts över åldersgränserna; att se sina tidigare elever växa upp och möta dem i matsalen flera år senare skapar en unik kontinuitet och trygghet. Vi arbetar gemensamt under ledordet TILLSAMMANS för att säkerställa att ingen elev tappas bort längs vägen.
Skolan har drygt 40 lärare och du kommer att ingå i ett av våra engagerade arbetslag. Våra övergripande utvecklingsområden fokuserar just nu på att anpassa undervisningen samt att stärka trygghet och studiero. Som ny i din yrkesroll erbjuds du stöd och vägledning av en förstelärare för att du ska få en så bra start som möjligt hos oss.
Du som söker
I första hand söker vi dig som har lärarlegitimation med behörighet att undervisa i svenska och matematik i åk 4-6. I andra hand söker vi dig med slutförd lärarutbildning för åk 4-6. Alternativt är du i slutet av din utbildning till lärare i åk 4-6. Det är meriterande om du har behörighet att undervisa i engelska och SO.
Det är ett krav att du har erfarenhet av arbete i läroplansstyrd skola via praktik eller som anställd. Det är meriterande om du har undervisat i årskurs 4-6 under minst ett läsår. Det är också meriterande om du har erfarenhet av att sätta betyg alternativt dokumenterat elevers lärande under läsåret.
I din roll som lärare i årskurs 4-6 har du goda kunskaper om skolans uppdrag och är väl bekant med läroplanen (Lgr22) och övriga styrdokument. Du har en god kommunikativ förmåga i tal och skrift i det svenska språket. Detta för att du enligt läroplanen (Lgr22) ska organisera och genomföra arbetet så att eleven får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling. Du ansvarar för att varje elev kan använda det svenska språket på ett rikt och nyanserat sätt.
Som lärare i årskurs 4-6 är du en god förebild. Du har förmågan att anpassa din undervisning till eleverna och låter dem vara delaktiga i utformningen av undervisningen. På ett kvalitetsmedvetet sätt skapar du goda förutsättningar för elevens utveckling och lärande samt dokumenterar det. Du samarbetar väl med kollegor, vårdnadshavare och andra kontakter i samhället som förekommer i din yrkesroll.
Övrig information
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.
Tillträde: 2026-08-06 eller enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning
För att tjänsten ska gälla tillsvidare måste lärarlegitimation uppvisas, fram till dess gäller visstidsanställning.
Sysselsättningsgrad: 100%
Antal lediga befattningar: 1
Ref. nr: [%PROJECT_ID%]
I denna ansökan bifogar du inget personligt brev.
Du som har en utfärdad lärarlegitimation samt behörighetsförteckning, vänligen bifoga dessa som filer tillsammans med dina ansökningshandlingar när du söker tjänsten. Är du utbildad lärare men ännu inte har ansökt om lärarlegitimation, vänligen bifoga utbildningsintyg. Är du under utbildning till lärare, bifoga studieintyg på hittills avslutade kurser vid högskola eller universitet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-23
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-121124".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings kommun
581 81 LINKÖPING
