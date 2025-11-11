Lärare åk 4-6 till Skogstorpsskolan
Är du en behörig och engagerad lärare som vill vara med och forma dagens unga i en stimulerande skolmiljö? Vi söker nu en lärare till oss på Skogstorpsskolan för åk 4-6 med start enligt överenskommelse.
På Skogstorpsskolan har vi en trygg och tillitsfull kultur. Vi finns till för eleverna, vi samarbetar med vårdnadshavare, med varandra och är öppna för nya tankar och idéer. Här skapar vi bra förutsättningar för den pedagogiska utvecklingen. Skogstorpsskolan är en skola med drygt 540 elever från förskoleklass till åk 6. Skolan ligger i norra delarna av Kumla. Det finns bra förbindelser med tåg/buss till skolan från närliggande orter. Skolan har verksamhet från förskoleklass till årskurs 9, fördelad på två rektorer och en biträdande rektor.Publiceringsdatum2025-11-11Arbetsuppgifter
I ditt huvuduppdrag som lärare kommer du att:
* bidra till en ordningsam och trygg studiemiljö för eleverna
* utmana eleverna mot de nationella målen
* ha mentorsansvar.
Du kommer ingå i ett arbetslag på en våra enheter, där du tillsammans med tre lärarkollegor jobbar mot tre klasser. Arbetssättet bygger på att alla lärare hjälps åt och tillsammans skapar de bästa förutsättningarna för våra elever. Det innebär att du kommer finnas med som resurs på många av de andra lärarnas lektioner.
Som ny lärare hos oss får du stöd av erfarna kollegor för att snabbt komma in i Skogstorpsskolan och enhetens rutiner och arbetssätt. Du kommer också erbjudas stöd från rektor och biträdande rektor, som utövar ett tillgängligt och nära ledarskap.Kvalifikationer
Du har lärarexamen mot åk 4-6, med en bred behörighet då tjänsten kommer att anpassas efter dig som söker.
Vi söker dig som är bra på att ta egna initiativ, är driven och lösningsfokuserad. Vi ser gärna att du också är flexibel och att du har en positiv attityd och god samarbetsförmåga med både elever, vårdnadshavare och kollegor. Som person bidrar du till ett lugn och är bra på att skapa en trygg studiemiljö för eleverna.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Du söker tjänsten via Offentliga jobbs elektroniska ansökningsblankett. Tillsättningen av tjänsten kommer grunda sig på de uppgifter du lämnar och därför är det av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan. I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställningen kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Har du skyddade personuppgifter? Kontakta HR-avdelningen direkt på telefon 019-588 000 så hjälper vi dig med en säker ansökan.
Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemannings- och rekryteringsföretag.
Kumla kommun är en tillväxtkommun som ligger centralt i Örebro län och har drygt 22 500 invånare. I kommunen finns framgångsrika företag, ett rikt kultur- och fritidsutbud, god kommunal service samt utmärkta kommunikationer. Kumlas Vision 2040 innebär Kumla är en trygg, familjevänlig plats där människor känner en samhörighet och ett sammanhang. Den blomstrande och gröna småstaden har bostäder, men även de jobb, den service och det utbud som behövs för en komplett vardag. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
