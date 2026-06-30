Lärare åk 4-6 till Skåreskolan
Karlstads kommun / Grundskollärarjobb / Karlstad Visa alla grundskollärarjobb i Karlstad
2026-06-30
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-30Beskrivning
Vi på Skåreskolan söker nu en lärare i musik och idrott för årskurs 4-6 som vill spela en viktig roll i elevernas utveckling och ha möjlighet att göra skillnad i deras liv.
På Skåreskolan går cirka 200 elever från årskurs 3 till 6. På vår skola är det viktigt att varje elev mår bra och blir behandlad med respekt. Vi sätter fokus på att skapa goda lärmiljöer och tränar eleverna i att vara delaktiga i planeringen av undervisningen. Vi strävar efter att skapa en vi-känsla på skolan och att elever lär känna varandra över klassens gränser.
Skåreskolan | Karlstads kommunDina arbetsuppgifter
Som lärare i musik och idrott för årkurs 4-6 är ditt huvuduppdrag att utveckla elevernas kunskaper och färdigheter utifrån läroplanen och varje elevs individuella behov och förutsättning. Du planerar undervisningen genom att ta fram mål, välja metoder och material samt förbereda lektioner. Tillsammans med eleverna utvärderar du undervisningen för att alltid sträva efter att förbättra undervisningen, elevernas lärande och ditt professionella lärande.Kvalifikationer
Vi söker i första hand dig med lärarlegitimation i musik och idrott för årskurs 4–6. Du är även välkommen att söka om du har legitimation i endast ett av ämnena.
Som person ser vi att du är självgående och tar ansvar för att planera, genomföra och utveckla din undervisning på ett strukturerat och effektivt sätt. Du har en god samarbetsförmåga och bidrar aktivt till ett positivt arbetsklimat tillsammans med kollegor, elever och vårdnadshavare. Vidare är du relationsskapande och har lätt för att bygga förtroendefulla relationer, vilket skapar trygghet och engagemang hos dina elever. Din pedagogiska insikt gör att du kan anpassa undervisningen utifrån elevernas olika behov och förutsättningar samt stimulera deras utveckling och lärande på bästa sätt.
Tjänsten tillsätts om erforderliga beslut fattas.
Vi erbjuder
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba i Karlstads kommun på karlstad.se/jobbahososs
Varmt välkommen med din ansökan!
Information om lönenivåer hittar du här (välj "Se lönestatistik"). Den här rekryteringen rör AID-kod [401010].
När du söker jobb hos oss kommer du att få ange ditt CV samt svara på ett antal frågor där vi ber dig beskriva din kompetens inom efterfrågat område. Det innebär att du inte ska bifoga ett personligt brev som en del av din ansökan.
Om Karlstads kommun
Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för förskola och skola för cirka 13 200 barn och elever och är kommunens största förvaltning med drygt 2 400 medarbetare. Vi har förskolor, familjedaghem, öppna förskolor, förskoleklasser, grundskolor, anpassad grundskola, fritidshem och kulturskola och arbetar även med barn- och elevhälsofrågor. Vi rustar barnen för framtiden.
Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!
Övrig information
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via våra rekryteringssystemoch inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Vänd dig istället till kommunens växel 054-540 00 00 för vidare hantering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Karlstads Kommun
(org.nr 212000-1850)
Ilandavägen 34 (visa karta
)
653 50 KARLSTAD Arbetsplats
Barn- och ungdomsförvaltningen, Grundskola, Skåreskolan Kontakt
Sofia Hedberg sofia.hedberg@karlstad.se 054-5403122 Jobbnummer
9985067