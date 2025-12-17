Lärare åk 4-6 till Nya Rydsskolan, vikariat
Linköpings kommun / Grundskollärarjobb / Linköping Visa alla grundskollärarjobb i Linköping
2025-12-17
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Linköpings kommun i Linköping
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Norrköping
, Sundbyberg
eller i hela Sverige
På Nya Rydsskolan - gör vi skillnad på riktigt! Vi är en skola i Linköping som aktivt arbetar för att varje dag bidra till ett bättre samhälle genom att ge våra elever de bästa förutsättningarna.
Vi söker dig som delar vår passion för lärande och vill arbeta i en trygg skola med anpassade lärmiljöer, där eleverna möts med lust och engagemang. Vill du vara med och bidra till att göra Linköping till en bättre plats? Välkommen till oss!Publiceringsdatum2025-12-17Arbetsuppgifter
I den här tjänsten ingår det att planera och leda undervisningen i Svenska och SvA. Du får en central roll som mentor för elever i årskurs 5 tillsammans med en kollega. En del av din tid kommer du även att undervisa i årskurs 4 i ett nära och utvecklande tvålärarskap. Ett viktigt del i tjänsten är att du samverkar med fritidspersonalen direkt i klassrummet.
Som lärare ser du elevens hela skoldag som viktig och du samarbetar därför både med vårdnadshavare och kollegor kring eleven. Som en del i detta samarbetar även skolans och fritidshemmets verksamhet för att nå en högre måluppfyllelse och skapa bästa förutsättningar för varje elev. Du utgår från den elevgrupp du möter och förväntas skapa en varierande och utmanande undervisning. Att använda digitala verktyg är en naturlig del i din undervisning.
Du främjar ett kollegialt lärande genom diskussion och reflektion vid såväl planerade som spontana tillfällen. För att gynna elevernas lärande, samt din egen och verksamhetens utveckling, tar du tillvara på olika professioners erfarenheter och kunskaper.
Din arbetsplats
Nya Rydsskolan är en F-6 skola med tillhörande fritidshem och ligger i stadsdelen Ryd med närhet till både aktivitetspark, Gamla Linköping och Rydsskogen. På skolan arbetar ca: 50 medarbetare för att rusta ca: 230 elever inför framtiden. Inom årskurserna F-3 är det två klasser per årskurs fördelat på tre lärare och en fritidspersonal. Inom årskurserna 4-6 är det i nuläget en klass per årskurs. Då klasserna är större inom 4-6 använder vi oss i största möjliga mån av tvålärarskap för att möta elevernas behov på bästa sätt i respektive ämne.
Vi arbetar språk- och kunskapsutvecklande i alla ämnen och ser flerspråkighet som en resurs. Vidare har vi goda strukturer för samverkan och kollegialt arbete både genom årskursteamen med undervisande lärare samt tillhörande fritidspersonal, men också genom våra tre arbetslag; F-3, 4-6 och Fritidshem. På skolan finns också en välutvecklad elevhälsa med kurator och specialpedagogisk kompetens där skolsköterskan har en given roll i det kompensatoriska elevhälsouppdraget.
Våra ledord trygghet, kunskap och framtidstro präglar vårt dagliga arbete och leder vårt arbete framåt med att låta varje elev nå just sin potential!
Du som söker
I första hand söker vi dig som har lärarlegitimation med behörighet att undervisa i Svenska och SvA i åk 4-6. I andra hand söker vi dig med slutförd lärarutbildning för åk 4-6. Alternativt är du i slutet av din utbildning till lärare i åk 4-6. Det är meriterande om du har behörighet att undervisa i SO i åk 4-6 och något fler ämne, utifrån verksamhetens behov.
Det är ett krav att du har erfarenhet av arbete i läroplansstyrd skola via praktik eller som anställd. Det är meriterande om du har undervisat i årskurs 4-6 under minst ett läsår. Det är också meriterande om du har erfarenhet av att sätta betyg alternativt dokumenterat elevers lärande under läsåret.
I din roll som lärare i årskurs 4-6 har du goda kunskaper om skolans uppdrag och är väl bekant med läroplanen (Lgr22) och övriga styrdokument. Du har en god kommunikativ förmåga i tal och skrift i det svenska språket. Detta för att du enligt läroplanen (Lgr22) ska organisera och genomföra arbetet så att eleven får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling. Du ansvarar för att varje elev kan använda det svenska språket på ett rikt och nyanserat sätt.
Som lärare i årskurs 4-6 är du en god förebild. Du har förmågan att anpassa din undervisning till eleverna och låter dem vara delaktiga i utformningen av undervisningen. På ett kvalitetsmedvetet sätt skapar du goda förutsättningar för elevens utveckling och lärande samt dokumenterar det. Du samarbetar väl med kollegor, vårdnadshavare och andra kontakter i samhället som förekommer i din yrkesroll.
Övrig information
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.
Tillträde: 2026-02-09
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning till och med 2026-10-14
För att tjänsten ska gälla tillsvidare måste lärarlegitimation uppvisas, fram till dess gäller visstidsanställning.
Sysselsättningsgrad: 100 %
Antal lediga befattningar: 1
Ref. nr: 16302
I denna ansökan bifogar du inget personligt brev.
Du som har en utfärdad lärarlegitimation samt behörighetsförteckning, vänligen bifoga dessa som filer tillsammans med dina ansökningshandlingar när du söker tjänsten. Är du utbildad lärare men ännu inte har ansökt om lärarlegitimation, vänligen bifoga utbildningsintyg. Är du under utbildning till lärare, bifoga studieintyg på hittills avslutade kurser vid högskola eller universitet.
Tillsammans formar vi framtidsstaden
Linköping är en av Europas mest innovativa städer och möjligheternas kommun. Med energi, mod och hjärta gör vi vår stad ännu bättre. Vi drivs av nyfikenheten och viljan att hitta nya lösningar. Och av att förgylla vardagen och förbättra livskvaliteten för våra invånare. Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings kommun
(org.nr 212000-0449), http://www.linkoping.se/ Kontakt
Biträdande rektor
Anna Jutterdal anna.jutterdal@utb.linkoping.se 013-207144 Jobbnummer
9649405