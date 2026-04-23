Lärare åk 4-6 till Norrstrandsskolan
2026-04-23
Publiceringsdatum2026-04-23
Vi på Norrstrandsskolan söker nu lärare i årskurs 4-6 som vill spela en viktig roll i elevernas utveckling och ha möjlighet att göra skillnad i deras liv. Vi har två tjänster, en 100% tillsvidare och en 100% visstid läsåret 26/27.
På skolan går cirka 800 elever från årskurs 4 till 9 och den ligger centralt på Norrstrand med närhet till Sundsta idrottshus. Norrstrandsskolan är uppdelat i två enheter 4-6 och 7-9. På Norrstrandsskolan 4-6 går ca 200 elever. Årskurs 4-6 och 7-9 har olika lokaler men samarbetar med varandra. Skolan erbjuder sedan 30 år tillbaka en musikprofil.
Läs gärna mer om vår skola här: Norrstrandsskolan | Karlstads kommun Dina arbetsuppgifter
Som lärare hos oss arbetar du i arbetslag med andra lärare i samma årskurs. Tillsammans med dina kollegor kommer du att ansvara för planering, genomförande och bedömning utifrån styrdokument och skolans åtaganden. Att utvärdera ditt arbete, aktivt arbeta för att skapa tillgänglig lärmiljö för att möta elevers behov, hitta strategier för att nå varje elev och stärka dem i såväl kunskapsutveckling som personlig utveckling är en viktig del av ditt uppdrag. Du deltar i utvärdering och utveckling av skolans verksamhet utifrån kunskaper, vetenskap och aktuell forskning. Du kommer att ingå i lärarlag där du förväntas aktivt bidra med ett lösnings- och resultatorienterat förhållningssätt med elevernas behov i centrum. Du samarbetar med kollegor, föräldrar och elevhälsoteam.
I dina ansvarområden som lärare ingår det att:
Planera, genomföra, följa upp och utvärdera undervisning utifrån skolans styrdokument.
Delta i kollegialt lärande för att möjliggöra samplanering, bedömning och betygsättning.
Skriva omdömen, individuella utvecklingsplaner, bedömningar och övrig dokumentation.
Mentorskap med regelbundna elev-/föräldrakontakter, utvecklingssamtal samt klass-/föräldramöten.
Medverka i systematiskt kvalitetsarbete och utvecklingsarbete utifrån nationella och lokala styrdokument.
Hantera skolsociala och oplanerade elevhändelser vid exempelvis rastvärdskap och pedagogiska luncher.
Bidra till utvecklingen av skolans digitala arbete och integration av digitala verktyg i undervisningen.
Möjlighet att vara en del av skolans musikprofil finns då tjänsten kan komma att vara klasslärare i musikklass.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas. Kvalifikationer
Vi söker dig med lärarlegitimation mot årkurs 4-6 med behörighet i matte, svenska, SO, NO och engelska mot årskurs 4-6. Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet för arbetet där goda ledaregenskaper som bidrar till att utveckla vår skola blir en tillgång.
För att trivas i rollen som lärare ser vi att du trivs med att ta ansvar, är flexibel och har en förmåga att anpassa dig snabbt till förändringar samtidigt som du alltid behåller en tydlig struktur i ditt arbete. Du är trygg i din roll som lärare och har förmågan att se helheten i en elevgrupp. Din helhetssyn gör att du kan se både detaljerna och de stora sammanhangen, vilket hjälper dig att hitta kreativa lösningar på utmaningar. Vi söker dig som är strukturerad och noggrann, men som även har förmågan att tänka utanför boxen när det behövs. Du har ett tryggt ledarskap i klassrummet och en god förmåga att skapa trygga grupper. Du är bra på att skapa hållbara relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare.
Om Karlstads kommun
Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för förskola och skola för cirka 13 200 barn och elever och är kommunens största förvaltning med drygt 2 400 medarbetare. Vi har förskolor, familjedaghem, öppna förskolor, förskoleklasser, grundskolor, anpassad grundskola, fritidshem och kulturskola och arbetar även med barn- och elevhälsofrågor. Vi rustar barnen för framtiden.
Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!
Övrig information
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via våra rekryteringssystemoch inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Vänd dig istället till kommunens växel 054-540 00 00 för vidare hantering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-07
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlstads kommun
651 84 KARLSTAD
Barn- och ungdomsförvaltningen, Grundskola, Norrstrandsskolan
