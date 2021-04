Lärare åk 4-6 till Nipanskolan - Sollefteå kommun, För- och grundskola - Grundskolelärarjobb i Sollefteå

Sollefteå kommun, För- och grundskola / Grundskolelärarjobb / Sollefteå2021-04-08Vill du vara med och göra skillnad? Då är det kanske dig vi söker som medarbetare till Sollefteå kommun. Hos oss har du nära till storslagen natur och småstadscharm. Du kan njuta av ett varierat fritids- och kulturliv.För oss är det viktigt att du känner att ditt arbete är meningsfullt och att du ser din del i helheten. Du är med och utvecklar verksamheten mot kommunens övergripande vision och mål. Här bor människor med stark framtidstro!Nipanskolan är centralt belägen på norra sidan av Ångermanälven i Sollefteå tätort. Skolan har ca 450 elever från förskoleklass upp till årskurs 9. Vi är sammanlagt ett 60-tal anställda, alla yrkeskategorier inkluderade. Vid skolan finns ett antal förstelärare, och kompetensen även i övrigt hos personalstyrkan är hög och värdesätts av skolledningen . Skolan är också en av Mittuniversitetets partnerskolor för dess lärarutbildning.Nipanskolan är, alla verksamheter inkluderade, en relativt stor enhet som skapar ett antal fördelar, bland annat:starka ämneslag med flera lärare som undervisar i samma ämne.en väl utbyggd elevhälsa med kuratorer, skolsköterskor, studie- och yrkesvägledare, speciallärare och tillgång till skolpsykolog.en IT-tekniker som i princip alltid är på plats.Välkommen till oss!2021-04-08Nu söker vi två lärare till åk 4-6. I denna roll kommer du att undervisa i något/några av ämnena sv, en, NO, SO, ma, beroende på din behörighet och kompetens. Företrädesvis undervisar du i en av årskurserna 4, 5 eller 6, men det kan också förekomma undervisning i två årskurser. I tjänsterna ingår även mentorsskap för en klass.Vi söker dig som är behörig och legitimerad att undervisa i aktuella ämnen i årskurserna 4-6. Utifrån rådande läge på arbetsmarknaden kan dock andra kompetenser komma att tas i beaktande. Tjänsterna tillsätts under förutsättning av erforderliga beslut.ÖVRIGTI Sollefteå kommun är ett antal tjänster inplacerade i säkerhetsklass enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). För de tjänsterna ingår säkerhetsprövning i anställningsförfarandet.Observera att vi endast tar emot ansökningar via Offentliga jobb.Första gången du söker ett jobb via Offentliga jobb, registrerar du dig på länken www.offentligajobb.se och skriver in dina uppgifter där. Du bör vara noggrann när du fyller i dina uppgifter, eftersom dina uppgifter ligger till grund för hanteringen.När vi mottagit din ansökan får du en bekräftelse via mail.Vi strävar efter mångfald och jämn könsfördelning inom Sollefteå kommun.Vi undanber oss vänligt men bestämt att bli kontaktade av annons och rekryteringsföretag.Varaktighet, arbetstidHeltid. Tillsvidareanställning, tillträde: 2021-08-12 .Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-04-28Sollefteå kommun, För- och grundskola5678892