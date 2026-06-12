Lärare åk 4-6 till Mörrums skola
Karlshamns kommun / Grundskollärarjobb / Karlshamn Visa alla grundskollärarjobb i Karlshamn
2026-06-12
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Tillsammans för en skola där vi mår bra och lär för framtiden.
Engagemang, kunskap och glädje – skolans EKG.
Välkommen att söka tjänst som lärare på mellanstadiet på Mörrums skola.
Vill du bli en av dem som får möjlighet att arbeta i vår nya skola?Publiceringsdatum2026-06-12Dina arbetsuppgifter
Du ingår i ett arbetslag som planerar, genomför, utvärderar och utvecklar verksamheten utifrån läroplanen. Du har ansvar för undervisningen i åk 4. Varje årskurs är treparallella.
Tillsammans med arbetslaget har du ansvar för:
att skapa och utveckla en trygg miljö som lockar och utmanar elevernas utveckling, inflytande och lärande
att förbereda, utvärdera och dokumentera verksamheten
att utveckla en god relation till eleverna och deras vårdnadshavare
att stödja och inspirera eleverna till att nå uppsatta mål
Krav för tjänsten:
Legitimerad grundskollärare åk 4-6
Meriterande för tjänsten:
Erfarenhet av att ha arbetat i grundskolan i åk 4-6Dina egenskaper
Du har lätt för att samarbeta med andra, kunna ta egna initiativ, ha ett bra bemötande och förhållningssätt samt förmåga att utveckla verksamheten. Stor hänsyn tas till personlig lämplighet.
Om arbetsplatsen:
Mörrums skola är en nybyggd skola på 8 000 kvadratmeter där vi skapat en lärmiljö som kommer att ge eleverna de bästa förutsättningarna för att utvecklas optimalt. Med toppmodern teknik och ändamålsenliga lokaler kommer det att ge både elever och lärare fantastiska möjligheter. På vår skola går det 430 elever från förskoleklass till åk 6. Vi har fyra fritidsavdelningar på skolan.
Information om tjänsten:
Anställningsform: ferietjänst, vikariat under läsåret 2026/2027
Omfattning: 100 %
Antal tjänster: 1
Tillträde: 2026-08-06
Sista ansökningsdag 2026-06-27Övrig information
Enligt Skollagen (2010:800) skall den som erbjuds denna anställning visa upp ett utdrag ur belastningsregistret. Ni beställer ert belastningsregister på polisens hemsida, utdraget ni ska begära är det som gäller arbete i skola eller förskola.
Som arbetsgivare behöver vi kontrollera rätten att arbeta i Sverige, därmed behöver du vid eventuell intervju visa upp id-handling som styrker medborgarskap: pass eller nationellt id-kort är exempel på sådan handling.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Ange löneanspråk i ansökan.
För mer information kontakta:
Carina Pettersson, rektor, 0454-30 78 69
Sveriges Lärare, 0454-811 86, javascript:void(0)
Besök gärna https://www.karlshamn.se/rekrytering.
Där hittar du viktig information kring bland annat vad som gäller dig som har skyddade personuppgifter, hur vi kontrollerar rätten att arbeta i Sverige, när du behöver och hur du beställer ett utdrag ur belastningsregistret samt krigsplacering vid anställning.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig ansöka via knappen i annonsen. En ansökan till Karlshamns kommun är en allmän handling. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlshamns Kommun
(org.nr 212000-0845), https://www.karlshamn.se/
Rådhuset (visa karta
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374 81 KARLSHAMN Arbetsplats
Karlshamns kommun Jobbnummer
9961584