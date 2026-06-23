Lärare åk 4-6 till Lundbyskolan
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2026-06-23
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Vill du bli en del av en mångkulturell skola där vi ser olikheter som en styrka? Då ska du söka denna tjänst på Lundbyskolan!Publiceringsdatum2026-06-23Om tjänsten
Vi söker en engagerad lärare till årskurs 4–6 som vill bidra till kunskapsutveckling och trygghet. Som lärare på Lundbyskolan ansvarar du för att planera, genomföra och följa upp undervisningen i nära samarbete med kollegor. I tjänsten ingår mentorsansvar där du bidrar till att skapa trygghet, delaktighet och goda förutsättningar för varje elevs lärande och utveckling. Som lärare i matematik får du möjligheten att delta i ett spännande forsknings- och utvecklingsprojekt i matematik där du får arbeta med utforskande undervisning och stärka elevernas matematiska tänkande tillsammans med forskare och kollegor.
Du ingår i ett samarbetsinriktat arbetslag där undervisningen planeras, genomförs och utvärderas gemensamt utifrån elevernas behov och medarbetarnas olika kompetenser. Samverkan med elevhälsan och andra professioner är en naturlig del av uppdraget. Arbetet präglas av ett tydligt fokus på kunskap och värdegrund samt ett gemensamt ansvar för skolans elever, där olikheter ses som en tillgång i det pedagogiska arbetet.
Kom och berika vårt härliga gäng med din glädje och kompetens.
Välkommen till oss på Lundbyskolan!
Exempel på arbetsuppgifter:
planera, genomföra och utvärdera undervisningen i årskurs 4-6 utifrån styrdokument och elevernas behov
använda metoder och arbetssätt som skapar goda förutsättningar för lärande och bästa möjliga måluppfyllelse
ha mentorsansvar och stödja elevernas kunskapsmässiga och sociala utveckling samt bidra till deras fostran
skapa en trygg och stimulerande lärmiljö och samverka med kollegor i arbetslaget
hålla sig uppdaterad om aktuell forskning och beprövad erfarenhet inom verksamhetsområdet
arbeta i och dokumentera enligt verksamhetens digitala system och gällande rutiner
Om arbetsplatsen
Lundbyskolan är en mångkulturell F-6-skola med cirka 300 elever. Vi är stolta över vår mångkulturella miljö och ser olikheter som en styrka i det dagliga arbetet. På Lundbyskolan är alla elever allas vuxnas ansvar. Vi har ett starkt fokus på våra två huvuduppdrag kunskap och värdegrund. Vårt mål är att eleverna ska lämna oss med god självkänsla, känna trygghet i sig själva och vara väl förberedda för livet.
Läs mer om hur det är att jobba som grundskollärare i Örebro kommun på http://www.orebro.se/jobb/grundskollarare!
Inom Förskole- och grundskoleförvaltningen arbetar cirka 4530 medarbetare. Vi möter de unga örebroarna från första dagen i förskolan till sista dagen i grundskolan.
Vi ansvarar tillsammans för att bidra till att skapa likvärdiga förutsättningar för de unga örebroarna och lägger grunden till ett lärande som sträcker sig genom hela livet. Med tillit och mod bygger vi våra förskolor och skolor tillsammans. Vi tar oss an framtidens utmaningar, för varje barns bästa. Kvalifikationer
Som lärare är du relationsskapande och har god förmåga att kommunicera och samverka med elever, kollegor och vårdnadshavare. Du tar ansvar och driver ditt pedagogiska arbete framåt med god förståelse för elevers olika behov och förutsättningar. Arbetet sker både självständigt och i nära samarbete med kollegor, vilket ställer krav på att du kan lyssna, kommunicera tydligt och hantera uppkomna frågor och dilemman på ett konstruktivt och lösningsfokuserat sätt.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet!Kvalifikationer
lärarlegitimation med behörighet att undervisa i matematik och NO samt teknik för åk 4-6, alternativt behörighetsgivande examen som berättigar till lärarlegitimation
Meriterande:
ämnesbehörighet svenska, svenska som andraspråk, engelska och SO-ämnena
utbildning i ICDP, vägledande samspel
erfarenhet av att använda IKT som verktyg i undervisning
erfarenhet av att arbeta med bildstöd och TAKK
erfarenhet av tillgängliga lärmiljöer Tjänstens omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Tillträde: 12 augusti 2026
Antal tjänster: 1
Övrig information
Lärarlegitimation med angiven behörighet ska bifogas i ansökan, alternativt behörighetsgivande examensbevis som berättigar till legitimation.
Om du erbjuds anställning inom barnomsorg, förskola eller skola är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.
Intervjuer kan komma att ske digitalt. På http://www.orebro.se/jobb/digitalaintervjuer
kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 15 juli.
Urval och intervjuer sker löpande.
Välkommen med din ansökan!
Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på https://www.orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Gn 1175/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Örebro Kommun
(org.nr 212000-1967), https://www.orebro.se/
Box 30062 (visa karta
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701 35 ÖREBRO Arbetsplats
Örebro kommun Kontakt
Facklig expedition
Sveriges Lärare +4619215120 Jobbnummer
9974989