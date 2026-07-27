Lärare åk 4-6 till Kroppkärrsskolan
Karlstads kommun / Grundskollärarjobb / Karlstad Visa alla grundskollärarjobb i Karlstad
2026-07-27
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-27Beskrivning
Vi på Kroppkärrsskolan söker en passionerad och engagerad lärare för årskurs 4-6 som vill vara med och forma framtiden för våra elever. I rollen som lärare får du möjlighet att odla en inspirerande och inkluderande lärmiljö där varje elev känner sig sedd och hörd. Vi värdesätter pedagogisk insikt och förståelse, och vi tror att en trygg relation mellan lärare och elev är nyckeln till framgång.
Som en del av vårt team förväntar vi oss att du är:
Stabil och uthållig, med förmåga att motivera och stötta elever genom deras lärande.
Relationsskapande, med en stark vilja att bygga positiva och meningsfulla relationer med både elever och kollegor.
Tydlig i din kommunikation och pedagogik, så att alla elever kan förstå och ta del av undervisningen.
Om du är redo att ta nästa steg i din karriär och göra skillnad i elevers liv, är detta din chans! Tillsammans med oss på Kroppkärrsskolan kommer du att spela en avgörande roll i att inspirera nästa generation. Vi ser fram emot din ansökan!Dina arbetsuppgifter
Som lärare för åk 4-6 på Kroppkärrsskolan kommer du att spela en central roll i våra elevers lärande och utveckling. Du får möjligheten att skapa engagerande och stimulerande undervisningsmiljöer där varje elev kan blomstra. Ditt arbete innebär att:
Planera och genomföra undervisning i enlighet med läroplanens mål och riktlinjer.
Som en stabil och uthållig ledare bygga starka relationer med eleverna, vilket skapar en trygg och positiv lärandemiljö.
Adaptivt och pedagogiskt erbjuda stöd och utmaningar som passar varje elevs unika behov och förutsättningar.
Uppmuntra samarbete och gemenskap mellan eleverna för att stärka deras sociala färdigheter.
Bedöma och följa upp elevers utveckling, ge konstruktiv feedback och anpassa undervisningen efter behov.
Delta aktivt i skolans utvecklingsarbete och samarbeta med kollegor för att ständigt förbättra utbildningen.
Vi söker dig som brinner för att inspirera och motivera elever och som har förmågan att tydligt kommunicera och förmedla kunskap på ett engagerande sätt. Tillsammans formar vi framtiden och gör Kroppkärrsskolan till en plats där varje elev känner sig sedd och hörd!Kvalifikationer
Vi söker dig som har lärarlegitimation och som är en stabil och uthållig lärare med en passion för att skapa relationer och engagera elever i åk 4-6! Du har en gedigen pedagogisk insikt som gör att du kan anpassa undervisningen efter varje elevs behov och lärstil. Vi värdesätter att du är tydlig i din kommunikation och kan skapa en trygg lärmiljö där eleverna känner sig sedda och hörda. I din roll kommer du att:
Bygga starka relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare
Planera och genomföra inspirerande lektioner som väcker nyfikenhet och lust att lära
Arbeta aktivt med individuella utvecklingsplaner för att stödja varje elevs lärande
Uppmuntra samarbete och social utveckling i klassrummet
Ditt engagemang och din förmåga att skapa en positiv lärandemiljö kommer att bidra starkt till vårt team på Kroppkärrsskolan. Tveka inte att skicka in din ansökan och bli en del av vår dynamiska skola där varje elevs framgång står i fokus!
Tjänsten är en tidsbegränsad anställning under läsåret 2026/2027.
Tjänsten tillsätts om erforderliga beslut fattas.
Vi erbjuder
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba i Karlstads kommun på karlstad.se/jobbahososs
Varmt välkommen med din ansökan!
Information om lönenivåer hittar du här (välj "Se lönestatistik"). Den här rekryteringen rör AID-kod [401010].
När du söker jobb hos oss kommer du att få ange ditt CV samt svara på ett antal frågor där vi ber dig beskriva din kompetens inom efterfrågat område. Det innebär att du inte ska bifoga ett personligt brev som en del av din ansökan.
Om Karlstads kommun
Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för förskola och skola för cirka 13 200 barn och elever och är kommunens största förvaltning med drygt 2 400 medarbetare. Vi har förskolor, familjedaghem, öppna förskolor, förskoleklasser, grundskolor, anpassad grundskola, fritidshem och kulturskola och arbetar även med barn- och elevhälsofrågor. Vi rustar barnen för framtiden.
Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!
Övrig information
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via våra rekryteringssystemoch inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Vänd dig istället till kommunens växel 054-540 00 00 för vidare hantering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlstads Kommun
(org.nr 212000-1850)
Inkörsvägen 3 (visa karta
)
654 68 KARLSTAD Arbetsplats
Barn- och ungdomsförvaltningen, Grundskola, Kroppkärrsskolan Kontakt
Linda Andersson Falk linda.andersson.falk@karlstad.se 054-5403073 Jobbnummer
10012966