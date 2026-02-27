Lärare åk 4-6 till Hjulsbroskolan
2026-02-27
Vill du växa i din lärarroll tillsammans med ett erfaret och omfamnande team? Hos oss blir du en del av en stark sammanhållning där vi delar på ansvaret och arbetar nära varandra för att ge varje elev en trygg och stimulerande vardag. Välkommen till Hjulsbroskolan!Publiceringsdatum2026-02-27Arbetsuppgifter
Som lärare hos oss har du ett helhetsperspektiv på elevens dag. Din huvudsakliga uppgift är att planera, genomföra och utvärdera undervisningen för elever i årskurs 4-6. Huvudsaklig undervisning sker i svenska och matematik. Beroende på din behörighet kan även engelska och NO ingå i tjänsten.
I din roll förväntas du:
• Fokusera på kunskap och utveckling: Vi lägger stort fokus på elevernas läsutveckling i svenska och problemlösning i matematik. Vi arbetar aktivt med att möta alla elever utifrån deras olika förmågor för att varje barn ska nå sin fulla potential.
• Integrera aktuell forskning: Vi är intresserade av skolutveckling och vad forskningen säger om framtidens lärande. Vi ser gärna att du bidrar med dina perspektiv och färska kunskaper till vårt gemensamma arbete med att utveckla undervisningen.
• Arbeta i ett aktivt mentorskap: Du blir en del av vårt trygga upplägg med tre mentorer på två klasser. Vi arbetar tvåparallelligt, vilket innebär att ni är flera kollegor som ansvarar för eleverna tillsammans. Det ger dig en unik möjlighet att bolla idéer och dela det pedagogiska ansvaret med erfarna kollegor.
• Växa in i rollen: Hos oss får du utrymme att landa i din yrkesroll och i din plats på skolan. Vi värnar om att du ska känna dig trygg i mötet med elever, vårdnadshavare och skolans organisation. Här får du stöd att stå stadigt utan att bära allt ansvar själv på dina egna axlar.
• Vara en lagspelare: Du deltar i gemensamma konferenser och årskursträffar varje vecka där vi delar erfarenheter och stöttar varandra. Vi arbetar aktivt med att fördela uppdrag och ansvar för att skapa en hållbar och givande arbetsmiljö för hela teamet.
Din arbetsplats
Hjulsbroskolan är en stabil F-6-skola med cirka 300 elever, belägen i ett naturnära område. Vi är en tvåparallellig skola i de flesta årskurserna
och har tre fritidshemsavdelningar. Vi har en personalkår på cirka 40 medarbetare med hög behörighet och mycket samlad erfarenhet, där vi nu ser fram emot att välkomna en ny kollega som vill bidra med energi och nya perspektiv.
Vi jobbar professionellt tillsammans, men värnar också om den sociala gemenskapen, tex genom gemensamma aktiviteter. Hos oss blir du snabbt en del av gänget och får det stöd du behöver för att bli trygg i din roll.
Vi ger eleverna förutsättningar för självständigt tänkande, kunskapsutveckling och framtidstro. Detta genom att bemöta varje elev med respekt för dess person och arbete i en trygg miljö. Under dagarna lägger vi stort fokus på att skapa en god studiemiljö och vi arbetar aktivt med ett positivt beteendestöd där relationen till eleven är viktig.
Vill du vara en del av vårt team och arbeta för att driva Hjulsbroskolan och dess verksamhet framåt, varmt välkommen med din ansökan!
Du som söker
Vi söker dig som vill stå stadigt i klassrummet och som trivs med att arbeta nära dina kollegor. Du är trygg i dig själv och har en positiv elevsyn där du ser relationsskapande som en nyckel till framgång i skolan.
I första hand söker vi dig som har lärarlegitimation med behörighet att undervisa i svenska och matematik åk 4-6. I andra hand söker vi dig med slutförd lärarutbildning för åk 4-6. Alternativt är du i slutet av din utbildning till lärare i åk 4-6. Det är meriterande om du har behörighet att undervisa i fler ämnen utifrån verksamhetens behov.
Det är ett krav att du har erfarenhet av arbete i läroplansstyrd skola via praktik eller som anställd. Det är meriterande om du har undervisat i årskurs 4-6 under minst ett läsår. Det är också meriterande om du har erfarenhet av att sätta betyg alternativt dokumenterat elevers lärande under läsåret.
I din roll som lärare i årskurs 4-6 har du goda kunskaper om skolans uppdrag och är väl bekant med läroplanen (Lgr22) och övriga styrdokument. Du har en god kommunikativ förmåga i tal och skrift i det svenska språket. Detta för att du enligt läroplanen (Lgr22) ska organisera och genomföra arbetet så att eleven får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling. Du ansvarar för att varje elev kan använda det svenska språket på ett rikt och nyanserat sätt.
Som lärare i årskurs 4-6 är du en god förebild. Du har förmågan att anpassa din undervisning till eleverna och låter dem vara delaktiga i utformningen av undervisningen. På ett kvalitetsmedvetet sätt skapar du goda förutsättningar för elevens utveckling och lärande samt dokumenterar det. Du samarbetar väl med kollegor, vårdnadshavare och andra kontakter i samhället som förekommer i din yrkesroll.
Övrig information
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.
Tillträde: 2026-08-10 eller enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning
För att tjänsten ska gälla tillsvidare måste lärarlegitimation uppvisas, fram till dess gäller visstidsanställning.
Sysselsättningsgrad: 100 %
Antal lediga befattningar: 1
Ref. nr: 16758
I denna ansökan bifogar du inget personligt brev.
Du som har en utfärdad lärarlegitimation samt behörighetsförteckning, vänligen bifoga dessa som filer tillsammans med dina ansökningshandlingar när du söker tjänsten. Är du utbildad lärare men ännu inte har ansökt om lärarlegitimation, vänligen bifoga utbildningsintyg. Är du under utbildning till lärare, bifoga studieintyg på hittills avslutade kurser vid högskola eller universitet.
