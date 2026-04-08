Lärare åk 4-6 till Gällstad skola
Ulricehamns kommun, Gällstad skolområde / Grundskollärarjobb / Ulricehamn
2026-04-08
Ulricehamns kommun är i en spännande tillväxtfas - vi växer men bevarar det småskaliga. Som största arbetsgivare med över 2 200 medarbetare i 100 olika yrkesroller, erbjuder vi ett meningsfullt arbetsliv där utveckling, gemenskap och samhällsnytta möts. Med Vision 2040 - "Tillsammans mot framtiden" - formar vi en innovativ och hållbar vardag, tillsammans. Hos oss gör du verklig skillnad varje dag, i en kultur som präglas av mod, engagemang och möjligheter att växa, både i yrket och som person.
Sektor lärande arbetar för ett sammanhållet och inkluderande lärande för alla - från de yngsta till vuxna. Tillsammans skapar vi en kultur där delaktighet, trygghet och höga förväntningar står i centrum. Genom samverkan, språk och närvaro lägger vi grunden för måluppfyllelse och ett livslångt lärande.
Gällstads skola har cirka 160 elever, från förskoleklass till årskurs 6. Förutom klasserna upp till årskurs 6 finns det också fritidshemmet Bikupan. Kommunbiblioteket finns i anslutning till skolans lokaler och används flitigt. På Gällstad skola vill vi skapa en miljö där hänsyn, gott uppförande och ömsesidig respekt präglar umgängestonen. Skolområdes ledord är engagemang, kunskap och gemenskap.
I skolområdet finns ett administrativt stöd samt ett elevhälsoteam med specialpedagog, speciallärare, skolsköterska och kurator. Elevhälsoteamet arbetar för att skapa en tydlig struktur och för att stärka arbetslagens elevhälsoarbete. På skolan finns även en kommungemensam särskild undervisningsgrupp.
I kollegiet samarbetar vi tätt och flexibelt runt eleverna och arbetsplatsen präglas av ett inkluderande förhållningssätt. Dina lärarkollegor är samtliga behöriga och har gedigen erfarenhet. Vi söker nu två lärare årskurs 4-6 till Gällstad skola.Välkommen med din ansökan.
2 plats(er). Publiceringsdatum: 2026-04-08

Arbetsuppgifter
Som lärare planerar, genomför och följer du upp undervisning samt anpassar utifrån enskilda elevers behov. I arbetet ingår god dokumentation av elevernas kunskapsutveckling och ett aktivt värdegrundsarbete tillsammans med kollegor. Utifrån gällande styrdokument och med formativ bedömning som metod arbetar du för att alla elever skall utvecklas så långt som möjligt. Undervisning och planering sker såväl enskilt som tillsammans med arbetslaget, enligt gällande styrdokument. I tjänsten kan deltagande i någon av skolans och/eller sektor lärandes arbetsgrupper/nätverk komma att ingå.Kvalifikationer
Du som söker tjänsten är utbildad grundskolelärare och har behörighet att undervisa i åk 4-6. Bred ämnesbehörighet är meriterande. Särskilt meriterande är ämnet no och/eller musik. Det är även meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete inom grundskolan. Vi ser gärna att du har god kännedom om, och vana av, arbete med digitala verktyg. B-körkort är ett krav för tjänsten.
Som lärare i Gällstads skolområde behöver du vara självständig och ansvarstagande. Du har ett inkluderande förhållningssätt och kan bidra till en stark vi-känsla, såväl i elevgrupperna som kollegialt. Du har ett tydligt kvalitetsfokus i ditt arbete, är lösningsfokuserad och positiv. Du har förmåga att fånga elevernas intresse och skapar därmed utmanande och stimulerande undervisning. I bemötandet av elever är du lugn, trygg och tålmodig. Vi ser att du har ett lågaffektivt förhållningssätt i mötet med unga, är en tydlig ledare och förebild samt har en god förmåga att skapa relationer till barn och unga.
Då du blir en del av ett medelstort kollegium behöver du i organisationen vara flexibel och lösningsorienterad. Vidare har du lätt för att samarbeta med dina kollegor och ser vinster med både ålders- och ämnesövergripande samarbeten Du visar stort engagemang för både elever utveckling och för skolans verksamhet i stort. För det krävs att du samarbetar med kollegor för att nå uppsatta verksamhetens mål. Skolutveckling som bidrar till god måluppfyllelse och förbättrad kvalité är en självklarhet för dig. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Vi ser gärna att du bifogar examensbevis och legitimation i din ansökan.
Krav på registerutdrag vid erbjudande av anställning enligt skollagen (2010:800, kap 2 §§ 31-33).
Anställning sker under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Vi undanbeder oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag under rekryteringen.
När du söker jobb hos oss tar vi endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem för hantering i enlighet med GDPR. Vänligen observera att enligt offentlighetsprincipen är ansökningshandlingar allmänna offentliga handlingar som lämnas ut på begäran. Om du som sökande omfattas av sekretess ombeds du ta kontakt med kontaktpersonen för annonsen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C318071".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare: Ulricehamns kommun
https://www.ulricehamn.se/kommun-och-politik/politik-och-demokrati/vision-2040
Bogesundsgatan 22
)
523 32 ULRICEHAMN

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Ulricehamns kommun, Gällstad skolområde

Kontakt
rektor
Caroline Ahl caroline.ahl@ulricehamn.se 0321-59 59 16
