Lärare åk 4-6 till Fjälkinge skola
Kristianstads kommun / Grundskollärarjobb / Kristianstad Visa alla grundskollärarjobb i Kristianstad
2026-03-16
, Bromölla
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Östra Göinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kristianstads kommun i Kristianstad
, Hörby
eller i hela Sverige
Vill du vara med och göra skillnad på riktigt? Var med och skapa framtiden här på härliga Fjälkinge skola.
Vi söker dig som är en driven och engagerad lärare som vill vara med och utveckla undervisningen och vår pedagogiska verksamhet på Fjälkinge skola. Vi är nyfikna på dina idéer, ditt bidrag och vill ta del av dina erfarenheter på vår resa framåt. Om du brinner för elevers stimulans och utveckling är du varmt välkommen att söka!
Din roll hos oss
Du kommer ansvara för undervisning i åk 5 och till hösten fortsätter resan med eleverna i årskurs 6, i tjänsten ingår mentorskap för hälften av eleverna i klassen. I årskurs 5 har vi ett tvålärarlag där man ofta undervisar tillsammans. Detta innebär att man är mer ansvarig för några ämnen men undervisar, utvecklar och bedömer tillsammans. Vi ser gärna att matematik, svenska är något som just du brinner lite extra för. Du kommer ingå i ett välkomnande arbetslag på mellanstadiet där vi jobbar för att alla elever är våra elever.
Som lärare hos oss stimulerar du elever till lärande och eget ansvarstagande. Med engagemang och entusiasm skapar du en trygg lärandemiljö som bygger på ömsesidig respekt och samarbete, genom ett gott ledarskap såväl i som utanför klassrummet.
Undervisningen utformas utifrån läroplanens mål där planering, förberedelse, genomförande samt utvärdering är viktiga grundpelare. Du har positiva och höga förväntningar på eleverna och anpassar undervisningen utifrån alla elevers nivå, med fokus på elevens bästa.
Via dialog skapar du goda relationer som karaktäriseras av ömsesidig respekt och förtroendefullt förhållningssätt. I din roll håller du dig à jour om händelser i omvärld och ungdomars vardag. Alternativa läroverktyg och dokumentation ingår som en naturlig del i ditt arbete. På ett systematiskt sätt reflekterar du över det praktiska arbetet och tillsammans med kollegor driver du utvecklingsarbete i arbetsgruppen/skolan. Du har också ett gemensamt ansvar både för din egen som gruppens planering och vidareutveckling.
Är du ny som lärare stöttas du av en mentor för bästa vägledning i arbetet och du som är obehörig lärare kan bedriva undervisning men inte ansvara för den. Ansvar för betygsättning har en legitimerad lärare.
Vem söker vi?
Vi söker i första hand dig med lärarlegitimation med behörighet att bedriva undervisning i årskurs 4-6 i ämnena matematik och svenska i grundskolan. I andra hand söker vi dig som har ämneskunskaper på högskolenivå i ovanstående ämne. Det är meriterande om du har pedagogisk utbildning på högskolenivå.
Du har förmåga att anpassa undervisningen utifrån varje elevs förutsättningar och dina lektioner präglas av tydliga förväntningar, arbetsro och lust att lära. Du har engagemang, entusiasm och ett genuint intresse för skolans värld och hur den påverkas av omvärlden.
En framgångsfaktor är att du kan skapa förtroendefulla relationer både i som utanför skolan. Vidare är du en trygg pedagogisk ledare med förmåga att kritiskt analysera eget och arbetsgruppens arbetssätt för ständig utveckling.
Självklart använder du digital teknik i undervisningen och som redskap för information, planering, kommunikation och rapportering. Arbetet organiserar och strukturerar du utifrån angivna mål.
Som person är du kommunikativ, lyhörd och väl förtrogen och lever upp till de yrkesetiska principerna för lärare samt har fallenhet att analysera och dokumentera elevers förmågor och kunskaper.
För att vi ska kunna ta ställning till din ansökan ska du bifoga examensbevis samt lärarlegitimation. Finns inga behöriga legitimerade lärare, kan du som är obehörig anställas tidsbegränsat enligt skollagen. När vi vill erbjuda dig tjänsten krävs det att du visar upp ett utdrag ur polisens belastningsregister för att vi ska kunna anställa dig, enligt bestämmelser i 2 kap. 31-33 §§ i skollagen.
Det här är vi
Fjälkinge skola är en F-9-skola på landet strax utanför Kristianstad, där Glädje, Lärande, Engagemang, Trygghet och Ansvar är våra ledord. Vi arbetar nära varandra i ett varmt och stöttande kollegium där idéer välkomnas och där varje medarbetare får möjlighet att bidra med sin kompetens och personlighet. Här vågar vi tänka nytt, värnar starka relationer och arbetar med ett tydligt fokus: att både elever och personal ska känna stolthet när de kliver in genom dörrarna varje dag.
De yngre eleverna kommer i huvudsak från de närliggande byarna, medan högstadiet lockar ungdomar från stora delar av kommunen - och även från grannkommuner - tack vare vår populära fotbollsakademi. Skolan har dessutom goda kommunikationer till Kristianstad, vilket gör det enkelt att pendla.
Barn- och utbildningsförvaltningen bedriver pedagogisk verksamhet som sträcker sig från förskola till vuxenutbildning. I en trygg, kreativ och demokratisk miljö som värnar alla människors lika värde arbetar vi för lärande, kunskap och omsorg. Vi söker dig som vill vara med och forma framtiden!
Vi erbjuder
En arbetsplats med goda kollegiala relationer, där samarbete och prestigelöshet skapar förutsättningar för både arbetsglädje och professionell utveckling.
Trygga strukturer och en tydlig ledning, som ger dig stöd och riktning i ditt uppdrag.
En skola i stark utveckling, där långsiktigt arbete med kvalitet, lärande och elevhälsa står i centrum.
Nära kontakt med elever och vårdnadshavare, i en skolmiljö präglad av lokalt engagemang och närhet.
På Fjälkinge skola tror vi på kraften i professionella möten och modet att prova nya vägar. Om du söker en arbetsplats där du kan göra verklig skillnad - och känna att du gör det - då är detta rätt plats för dig.
Kristianstads kommun har drygt 7 000 medarbetare som gör skillnad i människors vardag, varje dag. Hos oss hittar du medarbetare som brinner för välfärden och vill utveckla idéer till verklighet. Kristianstads kommun erbjuder flera olika karriärvägar så att du kan utvecklas genom hela arbetslivet. Läs mer om våra förmåner och om oss som arbetsgivare här. (https://www.kristianstad.se/jobbochforetagande/jobbochpraktik/kommunensomarbetsgivare.670.html)
Bra att veta
Har du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via vår ansökningsknapp, utan kontakta HR-rekrytering via växeln 044-13 50 00 eller lämna din ansökan på medborgarcenter på Rådhus Skåne för en säker ansökningsprocess.
Har du frågor kring hur du gör din ansökan, kontakta systemets support på telefon 0771-69 36 93. Välj 1 - Visma recruit och 2 - arbetssökande.
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "BUF-2026-52".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kristianstads kommun
(org.nr 212000-0951)
Kristianstad kommun, Grundskola
Rektor
Jonas Anderberg jonas.anderberg@kristianstad.se 0729-95 77 27
9799514