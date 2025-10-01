Lärare åk 4-6 till Ekkälleskolan, vikariat
Vill du jobba på en skola där ALLA får lyckas? Hos oss på Ekkälleskolan kan du göra en viktig skillnad och bidra till att göra Linköping till en bättre plats. Välkommen till oss!Publiceringsdatum2025-10-01Arbetsuppgifter
Utgångspunkten för dig som lärare är att arbeta med planering, undervisning, utvärdering och värdegrundsarbete utifrån läroplanen. Arbetet sker både självständigt och i samarbete med kollegor.
Som lärare ser du elevens hela skoldag som viktig och du samarbetar därför både med vårdnadshavare och kollegor kring eleven. Som en del i detta samarbetar även skolans och fritidshemmets verksamhet för att nå en högre måluppfyllelse och skapa bästa förutsättningar för varje elev. Du utgår från den elevgrupp du möter och förväntas skapa en varierande och utmanande undervisning. Att använda digitala verktyg är en naturlig del i din undervisning.
Du främjar ett kollegialt lärande genom diskussion och reflektion vid såväl planerade som spontana tillfällen. För att gynna elevernas lärande, samt din egen och verksamhetens utveckling, tar du tillvara på olika professioners erfarenheter och kunskaper.
Du kommer att undervisa i årskurs fyra tillsammans med två lärarkollegor.
Din arbetsplats
Vi på Ekkälleskolan arbetar aktivt för att skapa arbetsglädje och det råder en god samverkan mellan all personal. Skola och fritidshem har ett nära samarbete och samverkar för att hjälpa och stötta eleverna i att nå så långt som möjligt såväl kunskapsmässigt som socialt samt skapa nyfikenhet för livslångt lärande. Vi är ca 55 medarbetare och på skolan råder en god VI-känsla där vi arbetar med tydliga mål och kollegialt lärande. Vi har också ett nära samarbete mellan skola och hem och vi avslutar läsåret med att bjuda in till vår årliga Kulturfest.
Ekkälleskolan ligger i Södra Ekkällan och är en skola med ca 330 elever i årskurs F-6. Vi är en tvåparallellig skola med totalt 14 klasser. Skolan har fem fritidsavdelningar med sammanlagt ca 200 elever inskrivna. Fritidshemmet har ett väl utvecklat kvalitetsarbete med tydliga rutiner för planering, genomförande och uppföljning av undervisningen. Vi är en övningsskola vilket innebär att vi tar emot studenter och har ett nära samarbete med Linköpings universitet. Ekkälleskolan är belägen mellan det gröna naturreservatet Tinnerö och Trädgårdsföreningen. Närheten till dessa grönområden och närheten till staden ger goda pendlingsmöjligheter.
Vår vision är "En skola där ALLA får lyckas"! Det innebär att alla - både elever och personal - ska ges förutsättningar för att lyckas. Det visar sig genom att vi har höga, men realistiska förväntningar och att vi utmanar eleverna till högre kunskapsutveckling och ger relevanta och anpassade stöd vid behov.
Välkommen att bli en del av Team Ekkälleskolan!
Du som söker
I första hand söker vi dig som har lärarlegitimation med behörighet att undervisa i SvA, matematik, engelska, SO och NO i åk 4-6. I andra hand söker vi dig med slutförd lärarutbildning för SvA, matematik, engelska, SO och NO i åk 4-6. Alternativt är du i slutet av din utbildning till lärare åk 4-6.
Det är ett krav att du har erfarenhet av arbete i läroplansstyrd skola via praktik eller som anställd. Det är meriterande om du har undervisat i årskurs 4-6 i SVA matematik, engelska, SO och NO under minst ett läsår. Det är också meriterande om du har erfarenhet av att sätta betyg alternativt dokumenterat elevers lärande under läsåret.
I din roll som lärare i årskurs 4-6 har du goda kunskaper om skolans uppdrag och är väl bekant med läroplanen (Lgr22) och övriga styrdokument. Du har en god kommunikativ förmåga i tal och skrift i det svenska språket. Detta för att du enligt läroplanen (Lgr22) ska organisera och genomföra arbetet så att eleven får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling. Du ansvarar för att varje elev kan använda det svenska språket på ett rikt och nyanserat sätt.
Som lärare i årskurs 4-6 är du en god förebild. Du har förmågan att anpassa din undervisning till eleverna och låter dem vara delaktiga i utformningen av undervisningen. På ett kvalitetsmedvetet sätt skapar du goda förutsättningar för elevens utveckling och lärande samt dokumenterar det. Du samarbetar väl med kollegor, vårdnadshavare och andra kontakter i samhället som förekommer i din yrkesroll.
Övrig information
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning till och med 2026-06-11
Sysselsättningsgrad: 100 %
Antal lediga befattningar: 1
Ref. nr: 15838
Du som har en utfärdad lärarlegitimation samt behörighetsförteckning, vänligen bifoga dessa som filer tillsammans med dina ansökningshandlingar när du söker tjänsten. Är du utbildad lärare men ännu inte har ansökt om lärarlegitimation, vänligen bifoga utbildningsintyg. Är du under utbildning till lärare, bifoga studieintyg på hittills avslutade kurser vid högskola eller universitet.
(org.nr 212000-0449), http://www.linkoping.se/ Kontakt
Rektor
Maria Risthammar maria.risthammar@utb.linkoping.se 013-294789 Jobbnummer
