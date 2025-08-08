Lärare åk 4-6 till Åsedaskolan F-6
Uppvidinge kommun, Grundskoleverksamhet / Grundskollärarjobb / Uppvidinge Visa alla grundskollärarjobb i Uppvidinge
2025-08-08
, Växjö
, Alvesta
, Lessebo
, Vetlanda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uppvidinge kommun, Grundskoleverksamhet i Uppvidinge
Genom våra värdeord mod, tolerans och kreativitet arbetar vi i Uppvidinge kommun för att ge god service och utveckla samhällsviktiga funktioner till våra invånare, besökare och företag. Uppvidinge kommun är kommunens största arbetsgivare med cirka 800 anställda. Hos oss vill vi att våra medarbetare ska känna stor delaktighet och det ska finnas utrymme för flexibilitet och utveckling.
Vi erbjuder ett meningsfullt arbete där vi tillsammans har möjlighet att verkligen göra skillnad för kommunens invånare. Välkommen med din ansökan och välkommen till en kommun med ett blomstrande näringsliv, ett rikt föreningsliv och närhet till naturen!
Åsedaskolan F-6 ligger naturskönt med närhet till skog, elljusspår, ishall och stora grönytor. Skolan har cirka 250 elever, fördelade på två paralleller i varje årskurs. Vi arbetar i välfungerande arbetslag med elevens bästa i fokus och har ett nära samarbete med Åsedaskolan 7-9, som ligger i direkt anslutning.
Ett aktivt elevhälsoteam finns på plats varje vecka med skolsköterska, kurator, specialpedagog, speciallärare och rektor. Skolan har även ett trygghetsteam som arbetar förebyggande och främjande för trygghet och studiero.Publiceringsdatum2025-08-08Arbetsuppgifter
Vi söker dig som är legitimerad lärare eller som arbetsgivaren bedömer är likvärdigt med behörighet att undervisa i årskurs 4-6. Du kommer att arbeta i arbetslag och ha ett tätt samarbete med övriga lärare. Ditt uppdrag är att planera, genomföra och följa upp undervisningen i enlighet med skolans styrdokument. Du är med och bidrar till elevernas kunskapsutveckling och skapar en trygg och stimulerande lärmiljö.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
* är legitimerad lärare med behörighet för undervisning i åk 4-6 i ovan nämnda ämnen
* har goda ämneskunskaper, didaktisk förmåga och erfarenhet av att leda och organisera arbetet i klassrummet
* har god kännedom om skolans styrdokument och kan använda dem för att främja måluppfyllelse
* är trygg, positiv och lösningsfokuserad
* är skicklig på att skapa relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare
* har erfarenhet av att sätta betyg samt vana vid att arbeta i digitala lärverktyg
* har god samarbetsförmåga och ett professionellt bemötande
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Om du blir aktuell för anställning kommer arbetsgivaren att begära utdrag från belastningsregistret. Kommunstyrelsen har tagit ett beslut om att samtliga nyanställningar ska uppvisa belastningsregister innan anställning. Det utdrag som ska visas upp är utdraget för arbete inom skola eller förskola.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Uppvidinge kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Inför rekryteringsarbetet har Uppvidinge kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C271471". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppvidinge kommun
(org.nr 212000-0605) Arbetsplats
Uppvidinge kommun, Grundskoleverksamhet Kontakt
Rektor
Johannes Ankarbranth johannes.ankarbranth@uppvidinge.se 0474-476 45 Jobbnummer
9451033