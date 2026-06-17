Lärare åk 4-6 till Annedalsskolan
Göteborgs kommun / Grundskollärarjobb / Göteborg Visa alla grundskollärarjobb i Göteborg
2026-06-17
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-17Beskrivning
Nu söker Annedalsskolan en lärare till mellanstadiet med bred behörighet. Tjänsten är ett vikariat och löper under läsåret 2026/2027.
Annedalsskolan är en F-6-skola med drygt 330 elever. Skolan uppfördes redan 1883 i stadsdelen och är sedan några år tillbaka helt nyrenoverad. Skolan finner du nedanför Guldhedsbergens brant vid Nilssonsberg och Skanstorget. Allt med närhet till natur, kultur och kommunikationer
På Annedalsskolan jobbar vi med skolmodellen PALS, som innebär att vi systematiskt jobbar med att uppmärksamma positivt beteende liksom att vi vuxna fungerar som positiva förebilder.Dina arbetsuppgifter
Vi erbjuder ett spännande och utmanande uppdrag där du arbetar med syfte och mål att alla elever ska ha en meningsfull, stimulerande och utmanande verksamhet med utgångspunkt i Läroplanen. I tjänsten ingår planering, genomförande och utvärdering av undervisningen i dina ämnen, vilket sker i samarbete med dina lärarkollegor. Du ingår i ett årskursarbetslag där du arbetar tillsammans med dina kollegor för att eleverna ska få den bästa skolgången möjligt. Du deltar i det kollegiala lärandet och bidrar med dina erfarenheter och reflektioner och är öppen för att prova nya metoder.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare med bred behörighet att undervisa i årskurs 4-6. Behörighet i svenska, matematik och engelska är krav för tjänsten, ytterligare ämnesbehörigheter är meriterande, särskilt NO. Det är även meriterande om du har erfarenhet av arbete med PALS.
Du har god kunskap om läroplan och kursplan, arbetar med formativ bedömning samt kan tolka och konkretisera läroplanens mål. Du tror på alla elevers förmåga att lyckas och utvecklas i sitt lärande och utgår från varje elevs förutsättningar i din planering mot kunskapsmålen.
Du är en tydlig ledare i klassrummet och har en positiv grundinställning och ett lösningsorienterat förhållningssätt. Du har förmåga att arbeta tillsammans med andra för att utföra uppgifter och nå mål. Genom att vara intresserad och skapa förståelse för andra verkar du för ett respektfullt arbetsklimat.
Välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förbehåll att den inte tas i anspråk av interna skäl.Övrig information
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.
Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.Om företaget
Vi skapar framtiden i Göteborg – en lektion i taget
Varje vardag möts tusentals barn och unga i våra skolor – med dem formar vi framtidens Göteborg. I grundskoleförvaltningen är vi 10 000 engagerade medarbetare som jobbar tillsammans för att alla elever ska få lyckas och växa, oavsett bakgrund eller förutsättningar. Du har en viktig roll i att skapa en likvärdig skola med hög kvalitet, där du både får utvecklas och utveckla verksamheten. Du bygger kunskap, gemenskap och framtidstro tillsammans med dina kollegor. Hos oss får du vara med och göra skillnad – på riktigt.
Göteborgs grundskoleförvaltning ansvarar för stadens närmare 140 kommunala skolor, från förskoleklass till årskurs 9, anpassad grundskola, fritidshem och kulturskola. Välkommen att arbeta nära skogen, staden eller havet. Vi är Göteborg. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355), https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/lediga-jobb
Göteborgs Stad (visa karta
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411 10 GÖTEBORG Arbetsplats
Grundskoleförvaltningen Kontakt
Nicole el Aaraj, Sveriges Lärare nicole.el.aaraj@fvsverigeslarare.se 031-7015521 Jobbnummer
9969041