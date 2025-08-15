Lärare åk 4-6 Strömsbro skola
Gävle kommun erbjuder intressanta och utmanande jobb med goda möjligheter för dig att växa. I kuststaden Gävle har du nära till natur, kultur och upplevelser. Vill du vara med och ta Gävle in i framtiden? Nu söker vi dig som vill göra Gävle ännu bättre tillsammans med oss!
Utbildning Gävle ansvarar för förskola, grundskola, gymnasieskola och anpassad skola. Vi arbetar för att alla barn och elever ska utmanas och klara sin utbildning. Hos oss får du vara med och utveckla bästa möjliga förutsättningar för lärande. Tillsammans gör vi så att Gävles barn och elever når sina mål.
Strömsbro skola ingår i Stiglunds rektorsområde. På skolan arbetar engagerad personal och det finns ett stort intresse hos alla att utveckla skolverksamheten så att eleverna får en bra grund att stå på. Strömsbro skola kännetecknas av goda resultat, trivsel och engagemang. Skolans ambition är att eleverna ska känna sig trygga i skolan och uppnå goda studieresultat. Här arbetar man därför förebyggande mot kränkningar och mobbning. Skolan arbetar för att elever ska få utvecklas och respektera sig själv och andra.
Vi söker nu en engagerad lärare i årskurs 4-6 till Strömsbro skola.Publiceringsdatum2025-08-15Arbetsuppgifter
Är du en person som drivs av att lära ut kunskap och se elever växa och utvecklas? Då kan detta vara en tjänst för dig! Vi söker nu en engagerad lärare som vill jobba mot högre måluppfyllelse för våra elever i skolan. Kom och gör Gävles framtid med oss!
Som lärare för årskurs 4-6 kommer du arbeta med undervisning, ha klassansvar samt ansvar för kartläggning, planering, genomförande och utvärdering av lektioner. Arbetet utförs enligt beslutande mål och riktlinjer. I arbetsuppgifterna ingår även mentorskap och att tillsammans med dina kollegor utforma en bra, lustfylld och varierad skoldag med elevernas bästa i fokus. Du utmanar och stödjer eleverna så att de når goda studieresultat och anpassar din undervisning utifrån alla elevers behov och förutsättningar. Arbetet utförs i samarbete med andra pedagoger, elevhälsa, vårdnadshavare samt med andra aktörer utanför skolan.
I enlighet med Gävle kommuns värdegrund har du ett gott bemötande, en god förmåga att samarbeta och värnar om hög kvalitet i ditt arbete.Kvalifikationer
Vi söker dig med lärarlegitimation och behörighet att undervisa i årskurs 4-6. En förutsättning för tjänsten är att du är förtrogen med och har kunskap om läroplanen för grundskolan och implementerar detta i det dagliga arbetet. Vidare har du förmågan att uttrycka dig väl i det svenska språket i såväl tal som skrift, då det krävs i arbetet i dialog med kollegor, vårdnadshavare och elever. Du har goda kunskaper om, samt erfarenhet av arbete med digitala verktyg, då delar av undervisningen såväl som planeringen sker digitalt. Du som slutkandidat ska kunna uppvisa ett belastningsregister från polisen för arbete inom skola eller förskola. Denna ska inte bifogas i din ansökan.
I den här tjänsten efterfrågar vi dig med en god arbetsstruktur och förmåga att planera, organisera och genomföra undervisningen utifrån våra uppsatta läromål. Du är en trygg och samtidigt modig lärare med förmåga att skapa förtroendefulla relationer - oavsett det gäller elever, vårdnadshavare eller kollegor. Likväl motiverar du eleverna och ger råd, stöd och möjligheter till utveckling och du har även förmåga att få dem att trivas, må bra och känna tillhörighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
