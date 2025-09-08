Lärare åk 4-6 på Sundbornsskolan
Sundbornsskolan växer och idag är vi ca 130 elever i F-6 och 25 personal. Skolan ingår i Svärdsjö skolområde som har totalt sju skolor med drygt 900 elever och 150 medarbetare. Vi finns idag i tillfälliga moduler medan en helt ny och modern skola färdigställs just nu och i januari flyttar vi in i helt nya lokaler!
Vi behöver nu komplettera vårt team med en lärare till mellanstadiet. Är du en engagerad lärare som bygger hållbara relationer med eleverna? Kan du fånga deras nyfikenhet och lust att lära? Har du höga förväntningar på eleverna och deras förmåga att utvecklas? Är du lyhörd för varje elevs förutsättningar och behov? Har du en vilja och nyfikenhet för att utveckla en skola som strävar efter tillgängliga lärmiljöer och trygghet för alla elever?
Vi erbjuder en arbetsplats där vi tillsammans utvecklas med framåtanda och tydlig riktning. Utöver arbetet på egna skolan samverkar vi genom nätverk med övriga skolor i Svärdsjö skolområde. Du kommer även att få möjlighet till kollegialt lärande och kompetensutveckling i olika former under läsåret.
Är du den lärare vi söker? Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2025-09-08Dina arbetsuppgifter
Du kommer att planera, genomföra, dokumentera och utvärdera undervisning i relation till elevernas lärande och skolans styrdokument. I tjänsten ingår klasslärarskap. Du kommer att ingå i ett arbetslag och du förväntas samverka med dina kollegor för att utveckla undervisningen och stimulera elevernaskunskapsinhämtning och måluppfyllelse. Du samarbetar för en god lär- och arbetsmiljö samt deltar aktivt i skolans utvecklingsarbete.Kvalifikationer
För rollen krävs:
• Lärarutbildning med behörighet för undervisning i åk 4-6
• Lärarlegitimation Dina personliga egenskaper
Som person är du positiv och flexibel. Du är trygg och tydlig i din ledar- och yrkesroll, ansvarstagande, lyhörd och har förmågan att arbeta individanpassat. Du har även förmågan att skapa goda elev- och föräldrakontakter. Du som person kan fånga och stimulera elevernas nyfikenhet, intresse och lärande. Du har god samarbets- och kommunikativ förmåga och du bidrar till ett bra samarbetsklimat i möten med såväl skolledning samt lärararbetslag. Du är bekväm med att jobba med digitala system och du ser digitala verktyg som en självklarhet i jobbet med eleverna.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Meriterande kvalifikationer
• Ämnesbehörighet i Sv, Ma och SO
• Erfarenhet av arbete med elever i behov av särskilt stöd
• Erfarenhet av pedagogiskt utvecklingsarbete
• Erfarenhet av arbete med tillgängliga lärmiljöer
Anställningsvillkor
Vikariat på heltid under vår- och hösttermin 2026. Ferietjänst. Tillträde efter överenskommelse. Dock senast inför vt -2026.
Bifoga gärna utbildningsintyg i din ansökan då detta kommer efterfrågas om du blir aktuell förtjänsten. Alternativt lämnas intyg i samband med intervju.
För att få anställning måste du uppvisa utdrag ur belastningsregistret vilket kommer efterfrågas om anställning blir aktuell. Beställ gärna detta i samband med ansökan så att det finns tillgängligt ifall du blir aktuell för tjänsten. Du beställer utdraget direkt från polisens hemsida.
I denna tjänsteutövning använder vi Freja för identifiering i vissa digitala plattformar och verksamhetssystem. Du kan läsa mer om Freja och hur det fungerar samt hur du skaffar det inför en eventuell anställning på webbsidan: https://frejaeid.com/skaffa-freja-eid/Övrig information
När du skickar in din ansökan kommer du att få besvara urvalsfrågor som är ställda utifrån de krav som gäller för tjänsten. Dina svar är en viktig del av det första urvalet, så se till att svara utförligt och tydligt. I din ansökan ska du bifoga ditt CV, men du ska inte skicka in ett personligt brev - urvalsfrågorna ersätter detta.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. V
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Vid problem med att genomföra din ansökan är du välkommen att kontakta rekryteringscenter@falun.se Ersättning
