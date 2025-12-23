Lärare åk 4-6 på Funkaboskolan
Kalmar kommun, Utbildningsförvaltningen / Grundskollärarjobb / Kalmar Visa alla grundskollärarjobb i Kalmar
2025-12-23
, Mörbylånga
, Borgholm
, Nybro
, Torsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kalmar kommun, Utbildningsförvaltningen i Kalmar
Vad roligt att du är intresserad av att jobba hos oss! Då värderar du förmodligen, precis som vi, ett jobb som är viktigt på riktigt. Här på Kalmar kommun arbetar vi tillsammans för att hela tiden göra Kalmar ännu bättre - för alla som lever sina liv här, driver företag eller besöker vår fina kommun.
Utbildningsförvaltningens verksamheter har utvecklats starkt under de senaste tio åren, med ökande resultat för eleverna, höga värden när det gäller nöjdhet och trygghet, och inte minst en av Sveriges högsta lärarbehörigheter. Vi vill fånga alla barns och elevers lust att lära samt uppmuntra varje individ att vilja utvecklas.
Välkommen till oss!
Funkaboskolan ligger strax norr om Kalmar centrum och är en av de äldsta i staden. Upptagningsområdet sträcker sig från Ölandsleden i söder till Krafslösa i norr. I öster gränsar vi mot Kalmarsund och i väster mot Norra vägen. Funkaboskolan är en F-9 skola med ca 850 elever och 120 personal.
Funkaboskolan erbjuder följande verksamheter:
Fritidshem
Förskoleklass
Grundskola åk 1-9
Vi tycker att olikheter och mångfald är en styrka och en tillgång, då detta gör oss till ett Sverige i miniatyr. Vi vill genom tydlighet och lyhördhet ta vara på elevernas intressen och tillföra nya utmaningar för att öka lusten att lära. Vi arbetar för att alla ska bemötas med tolerans och acceptans och för att alla ska ges förutsättningar att utvecklas till den bästa versionen av sig själv.Publiceringsdatum2025-12-23Arbetsuppgifter
Vill du arbeta med att stötta och utveckla elever? Då har du nu möjlighet att söka ett viktigt och stimulerande arbete som lärare på Funkaboskolan. Vi vill att du är behörig lärare.
Uppdraget innebär att du är en naturlig och viktig del av vår verksamhet. Du kommer att arbeta med våra elever som har behov av ett mindre sammanhang i nära samarbete med personal, vårdnadshavare och skolledning.
I uppdraget ingår bland annat:
Möta elever med behov av stöd
Bedriva särskilt stöd i form av specialpedagogiska insatser med enskilda elever och mindre grupper.
Samarbeta med vårdnadshavare till elever i behov av särskilt stöd.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad och legitimerad för åk 4-6. Meriterande är om du tidigare har arbetat med elever med behöv av stöd eller om du är speciallärare.
Vi vill att du är trygg i din ledarroll och att du kan skapa trygga lärmiljöer med engagerade och delaktiga elever. Tydlighet och struktur i kombination med omtanke kännetecknar ditt ledarskap.
Du drivs av att samarbeta med andra människor och är duktig på att skapa goda relationer till elever, kollegor och föräldrar.
ÖVRIGT
Kalmar kommun kontrollerar identitet och arbetstillstånd innan någon anställs. Detta innebär att du som söker jobb hos oss behöver visa legitimation. Om det är aktuellt kan du även behöva visa upp ditt uppehålls- och arbetstillstånd.
Vi undanber oss erbjudanden och försäljningssamtal om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna tjänst. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C296916". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kalmar kommun
(org.nr 212000-0746) Arbetsplats
Kalmar kommun, Utbildningsförvaltningen Kontakt
Biträdande rektor
Malin Olofsson malin.olofsson@kalmar.se 010-352 57 08 Jobbnummer
9661829