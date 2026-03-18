Lärare åk 4-6 Ma/No/Eng till Gantoftaskolan
2026-03-18
Skolan som är viktig på riktigt, vill du vara med och göra skillnad? Välkommen med din ansökan redan idag!
Om arbetsplatsen
Helsingborgs stads skolor är en resursstark och värdestyrd organisation. Här blir du som medarbetare en viktig del i vår gemensamma vision att skapa den bästa skolan för varje barn och elev.
På Gantofta skola möts du av hög trivsel, ett systematiskt elevhälsoarbete och en organisation som stöttar dig i ditt uppdrag. Vi satsar på nya läromedel och utvecklar ständigt våra metoder för att möta varje elevs behov. Vi är en F-9 skola med ~400 elever och 50 medarbetare. På Gantofta skola ingår personalen i olika arbetslag som styrs av arbetslagsledare. I skolans ledningsgrupp sitter rektor, biträdande rektor och administrativ chef tillsammans med arbetslagsledarna.
Vi jobbar aktivt med hållbar utveckling i fokus samt trygghet och trivsel och lärande som våra prioriterade mål. Gantofta skola har 3 valbara profiler för åk 6-9; Fotboll, Science och Innebandy.
Som lärare hos oss får du ett meningsfullt uppdrag där du, tillsammans med en nära mentorskollega, ansvarar för en klass i årskurs 4-6. Din roll är central för både elevernas kunskapsutveckling och deras sociala trygghet.
Du undervisar i matematik, naturorienterande ämnen (NO) och engelska. Vi lägger stor vikt vid praktiska moment och ett språkutvecklande arbetssätt.
Du leder och stöttar din klass i nära samarbete med din mentorskollega. Tillsammans skapar ni en trygg och inspirerande studiemiljö.
Du ingår i ett drivet arbetslag där vi planerar, undervisar, utvärderar och dokumenterar tillsammans. Vi tror på att dela erfarenheter och lära av varandra.
Vad vi erbjuder
Vi erbjuder dig ett omväxlande, ansvarsfullt och stimulerande arbete med möjligheter till egen utveckling. Arbetsplatsen är rökfri och hälsomedveten. Som anställd får du ett friskvårdsbidrag på 3000 kronor per år. Kvalifikationer
Du är legitimerad lärare med behörighet och erfarenhet av att undervisa i matematik, engelska och NO-ämnena.
Vi ser gärna att du har ett intresse för att utveckla undervisningen genom praktiska moment, då detta är ett av våra prioriterade utvecklingsmål för att öka elevernas förståelse och engagemang.
Digitala verktyg är en naturlig del av din vardag. Du använder modern teknik för att främja elevernas kunskapssökande, kreativitet och lärande.
Du har en positiv grundinställning och förmågan att se och möta varje elevs unika behov. Du arbetar aktivt med att anpassa din undervisning för att skapa en tillgänglig lärmiljö för alla. För dig är goda relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare grunden för en framgångsrik skolgång. Du kommunicerar tydligt och visar stor förståelse för olikheter. Du trivs med att arbeta i team och delar gärna med dig av din kompetens och dina erfarenheter till dina kollegor. Vi söker dig som är lösningsfokuserad, öppen för nya idéer och som vill bidra aktivt till vår gemenskap och skolutveckling.
Att jobba i Helsingborgs stad
Vill du vara med och skapa en bättre stad tillsammans med helsingborgarna? Då ska du jobba i Helsingborgs stad. Här kan du använda din kreativitet och drivkraft till att göra livet lättare och tryggare för våra invånare, besökare och näringsliv. Tillsammans med nyfikna och hjälpsamma kollegor gör du skillnad i människors liv, både idag och i framtiden. Ett bra jobb idag, en bättre stad imorgon.
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba i staden: https://helsingborg.se/arbete/sa-ar-det-att-jobba-i-staden/
Övrig information
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: 100%
Tillträdesdatum: 2026-08-11
Antal tjänster: 1
I Helsingborgs stad gillar vi olika. Vi strävar efter att våra medarbetare ska spegla våra invånare och värnar om det värde som jämn könsfördelning samt mångfald tillför våra verksamheter.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk för redan tillsvidareanställda medarbetare.
Om du blir erbjuden tjänst inom förskola och skola eller öppen fritidsverksamhet ska du uppvisa giltigt utdrag från polisens belastningsregister
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Helsingborgs stad använder vi rekryteringsverktyget ReachMee. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via ReachMee genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
