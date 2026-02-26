Lärare Åk 4-6 Lysviks skola
Lysviks skola är en F-6 skola med fritidshem, som ligger i det vackra, idylliska Lysvik.
På vår skola arbetar vi med ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Skolans vision är att arbeta hälsofrämjande genom gemenskap och rörelse.
Arbetsuppgifter:
Vi söker en lärare i åk 4-6. Dina arbetsuppgifter kommer att bestå av att leda och ta ansvar för det pedagogiska arbetet utifrån läroplanens uppdrag. Du kommer att planera, genomföra och utvärdera det pedagogiska arbetet i samverkan med pedagoger och övriga medarbetare på skolan. Mentorskap ingår i tjänsten där du förväntas hålla i möten samt utvecklingssamtal med vårdnadshavare. Du kommer att få arbeta processinriktat tillsammans med mentorer och elevhälsa. Hos oss hittar du kollegor i en stark gemenskap som alla tar del av handledning och riktade utbildningar.Kvalifikationer
Vi söker dig som är lärare med legitimation riktat till grundskolans årskurs 4-6. Du har helhetssyn, intresse och engagemang för hela elevens utveckling, är flexibel och har förmåga att ställa om samt har förmåga att undervisa på olika nivåer med olika metoder. Du behöver vara lugn och stabil, samt ha stort tålamod och förmåga att vänta in eleven efter hens förutsättningar och behov. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Anställningsvillkor
Innan anställning kan ske skall giltigt utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas. Intervjuer sker löpande under rekryteringsperioden och anställningsbeslut kan tas innan sista ansökningsdag. Tjänsten är tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning. Tjänsten tillsätts om erforderliga beslut fattas.
