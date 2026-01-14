Lärare åk 4-6 Ljungfälleskolan
2026-01-14
Vill du arbeta på en skola som kännetecknas av fin gemenskap och trivsel mellan kollegor, där det finns en varm stämning och där eleven och undervisningen alltid står i fokus?
Välkommen att söka denna tjänst!
Ljungfälleskolan söker en lärare med behörighet att arbeta i årskurs 4-6. Du arbetar i ett flerlärarskap där ni delar ansvaret för en årskurs. Tillsammans formar ni en undervisning som håller hög kvalitet och som engagerar och motiverar eleverna.
Du ansvarar för att planera och genomföra undervisning, följa upp elevernas kunskapsutveckling och bidra aktivt i det kollegiala arbetet. I vardagen växlar du mellan helklassundervisning, mindre gruppinsatser och individuellt stöd till elever. Du har ett nära samarbete med vårdnadshavare kring elevens kunskapsutveckling.
Hos oss är samarbetet och goda relationer vår största styrka. Vår organisation gör att du får tid för gemensam planering, analys och utveckling av undervisningen.
Vår skola erbjuder en varm och välkomnande miljö där vi tar hand om varandra och bygger en kultur som präglas av samarbete och respekt.
Här gör du skillnad varje dag, skapar framtidstro och bidrar till en undervisning där varje elev får möjlighet att lyckas.Kvalifikationer
Vi söker dig som har examen/legitimation att undervisa i årskurs 4-6. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att du med hög kvalitet kan ansvara för klassundervisning och skapa en tillgänglig lärmiljö för dina elever.
Du är skicklig på att anpassa undervisningen samt att skapa goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. Du trivs med att ta ansvar och tillsammans med kollegor hitta lösningar för elevens bästa. Du vill ständigt utveckla din undervisning för att nå hög måluppfyllelse för dina elever.
Du har en medveten tanke kring din roll som pedagog och är en tydlig ledare som arbetar strukturerat utifrån gällande styrdokument och ett professionellt förhållningssätt. Du har förmåga att skapa ett gott arbetsklimat med engagemang, nyfikenhet och trygghet i gruppen och du ser och möter elevers olika behov utifrån deras olika förutsättningar.
Du stimulerar alla elever till att utvecklas, dokumenterar deras resultat och informerar elever och vårdnadshavare på ett bra sätt om hur inlärningen fortskrider. Du har även en positiv inställning, ett flexibelt arbetssätt, god samarbetsförmåga och bidrar till utveckling av verksamheten. Du är en person som passar bra in med kompetenta kollegor som har kul på jobbet!
För tillsvidareanställning som lärare krävs lärarlegitimation med behörighet att undervisa i aktuella ämnen och årskurser.
Välkommen med din ansökan!
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av till exempel ålder, kön och etnicitet.
Som tillsvidareanställd blir du som regel krigsplacerad i vår organisation.
Det kan bli aktuellt med löpande intervjuer så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.
Medtag utbildningsbevis och eventuell yrkeslegitimation vid intervju. För att bli aktuell för anställning behöver du visa två utdrag från belastningsregistret innan du anställs. Beställning av utdrag ur belastningsregistret kan göras på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
och du ska använda dels det som heter Arbete inom skola eller förskola (442.5) samt Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret (442.3).
För interna kandidater kan det bli aktuellt med annat tillträdesdatum. För mer information se Beslut gällande tidpunkt för byte av enhet vid rekrytering av intern kandidat inom utbildningsförvaltningen på intranätet.
Sista dag att ansöka är 2026-01-28
Rektor Ljungfälleskolan
