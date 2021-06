Lärare åk 4-6 i SV/SO till Saltsjöbadens Samskola - Nacka kommun, Nackas kommunala skolor, Saltsjöbadens Samskola - Grundskolelärarjobb i Nacka

Prenumerera på nya jobb hos Nacka kommun, Nackas kommunala skolor, Saltsjöbadens Samskola

Nacka kommun, Nackas kommunala skolor, Saltsjöbadens Samskola / Grundskolelärarjobb / Nacka2021-06-26Nacka är en av Sveriges mest attraktiva och välrenommerade kommuner. Med fokus på mål, resultat och ständig utveckling strävar Nacka efter att bli bäst på att vara kommun. Ambitionen uppnås genom att Nacka ska vara bland de 10 procent bästa i kommunala jämförelser och kommunens verksamheter ska vara bland de 25 procent mest kostnadseffektiva kommunerna i landet per område. Nacka kommun är arbetsgivaren för dig som med stor frihet förnyar och gör skillnad.Nackas kommunala skolor når goda resultat tack vare våra fantastiska medarbetare som vågar arbeta på nya sätt. Genom ny och beprövad pedagogik bejakar vi kreativitet för att stimulera barns och ungdomars lärande. Vi har ett aktivt utbyte mellan våra 2 600 medarbetare som arbetar inom förskola, grundskola och gymnasium.Unik möjlighet att växa med kompetens som lärare i SO/SV på mellanstadiet!Vill du vara med och utveckla framtidens skola och kombinera undervisning med forskning så är Samskolan i Saltsjöbaden rätt val för dig.Vår skola växer med fler elever och vi söker en lärare med behörighet att undervisa i SV och SO på mellanstadiet.I tjänsten ingår undervisning, mentorskap och kollegialt samarbete i både ämnes- och arbetslag. Inom ramen för din tjänst kommer även finnas utrymme till forskning på avancerad nivå under ledning av professor Tomas Kroksmark och Luleå Tekniska Universitet. På Samskolan utvecklar vi en Lärarakademi med syfte att driva och skapa nätverk för forskande skolor och lärare.Uppdraget som lärare på lågstadietPå Saltsjöbadens Samskola ska varje elev få möjlighet att utveckla sin fulla potential. För att nå dit behöver vi de absolut bästa lärarna. Därför ska alla våra lärare:- Ta ansvar för och ha insikt om elevernas kunskapsutveckling, vilket innebär att vara lyhörd för varje elevs förutsättningar och behov.- Ha höga förväntningar på eleverna och deras förmåga att utvecklas.- Fånga och stimulera elevernas nyfikenhet, lust och glädje att lära sig att lära- Stödja elevernas utveckling både kunskapsmässigt och socialt.- Ta ansvar för relevant kompetensutveckling för att utvecklas och växa i professionen.Vi erbjuder digSom anställd på Samskolan och i Nacka kommun erbjuds du många möjligheter att utvecklas i din profession. Här finns ett rikt utbud av kompetensutveckling och karriärmöjligheter. Du får även tillgång till en lånedator, subventionerad lunch och ett friskvårdsbidrag om 1500 kr per år.På vår skola får du jobba med professionella och trevliga kolleger där alla hjälps åt!2021-06-26Du ska vara legitimerad lärare med behörighet att undervisa i SV och SO på mellanstadiet. Du ska ha erfarenhet av arbete med barn och ungdomar. Vi sätter stort värde vid att du har kunskap om kreativa och samarbetsinriktade arbetssätt i undervisningen, samt erfarenhet av att arbeta med anpassningar och språkutvecklande arbetssätt. Du ska ha god datakunskap och erfarenhet av digitalt lärande. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Övrig informationTjänstens omfattning är på 100 % och innebär en tillsvidare anställning som lärare på Saltsjöbadens Samskola. Tillträdesdatum är 2021-08-10 och sista ansökningsdag 2021-07-01.Till din ansökan önskar vi ta del av CV och personligt brev. Vi behandlar inkomna ansökningar löpande med kallelse till intervju.Vid frågor om tjänsten går det bra att kontakta: Rektor Britta Wikman Tel 070431 8285 och Bitr rektor Annika Billing Tel 0704318260Läs gärna mer om vår skola på www.samskolan.org och våra verksamheter i Nacka på www.nacka.se. Välkommen med din ansökan!Inför rekryteringsarbetet har Nacka kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediasäljare, rekryteringssajter och liknande.Saltsjöbadens Samskola är en F-9 skola där varje elev får ett lärande med hög kvalitet. Genom samarbete - mellan stora och små - skapar vi gemenskap, trivsel och trygghet. Våra elever har tillgång till idrottshallar, ishall och fotbollsplan såväl som till moderna IT-verktyg och specialsalar för biologi, fysik, kemi, bild, hem- och konsumentkunskap, musik samt slöjd. Elevklimatet är lugnt och tryggt, bland annat tack vare ett väl fungerande arbete mot mobbing och annan kränkande behandling. Fritidsverksamheten för förskoleklass och årskurs 1-6 är integrerad i skolan. Våra fritidspedagoger samverkar med skolans pedagoger om barnens lärande och erbjuder en meningsfull fritid och stöd i barnens utveckling. Varmt välkommen till en riktigt spännande arbetsplats!Varaktighet, arbetstid100%. Tillträde: 09-08-21 TillsvidareanställningMånadslönSista dag att ansöka är 2021-08-02Nacka kommun, Nackas kommunala skolor, Saltsjöbadens Samskola5831817