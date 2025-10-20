Lärare åk 4-6 Guldkroksskolan F-6
2025-10-20
Våra barn är vår framtid och tillsammans skapar vi framtidens Hjo genom att skapa de bästa förutsättningarna för deras skolgång. Vill du vara med och göra skillnad?
Vi söker nu en lärare för vikariat vårterminen och höstterminen 2026 på Guldkroksskolan F-6 åk 4-6.
Om arbetsplatsen
Hjo kommun - den lilla kommunen med det stora hjärtat - ligger vackert belägen vid Vätterns strand och är känd som en av Sveriges tre bevarade trästäder. Här arbetar vi tillsammans för att skapa goda livsvillkor för våra invånare, med fokus på kvalitet, samverkan och hållbar utveckling genom goda möten. Som anställd i Hjo kommun får du närhet till det mesta vår pittoreska stad har att erbjuda. Verksamheten Barn och utbildning i Hjo kommun arbetar för att barn och elever utvecklar goda kunskaper i en skola präglad av trygghet och arbetsro. Vi erbjuder en arbetsmiljö där engagemang, samarbete och lärande står i centrum. Här gör vi skillnad tillsammans.
Hos oss på Guldkroksskolan F-6 möter du ca 330 elever i en central och naturnära miljö. Vi arbetar i arbetslag där du kommer att ingå i arbetslag åk 4-6 och undervisa i teoretiska ämnen. Vi samverkar och arbetar nära vår centrala elevhälsa med tillgång till skolläkare, skolsköterska, kurator med mera.
Vi erbjuder
• Kompetensutveckling och ett gott kollegialt stöd
• Förmåner genom friskvårdssatsningar och aktiviteter som du kan läsa mer om här: Förmåner för medarbetare - Hjo kommun (https://hjo.se/naringsliv_och_arbete/jobba-i-hjo-kommun/formaner/)
• Du får ett vikariat med eventuell möjlighet till förlängning
Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare alternativt gedigen erfarenhet av undervisning i åk 4-6.
Som lärare hos oss ser vi att du är engagerad, strukturerad och du planerar och genomför undervisning som främjar lärande och utveckling hos eleverna med fullt fokus på varje individ och utifrån dennes individuella förutsättningar. Du dokumenterar och följer upp utvecklingen och kommunicerar den med rektor, elev och vårdnadshavare.
Du är medveten i ditt pedagogiska arbetssätt och arbetar utifrån en relationell elevsyn. Du är tydlig och strukturerad och kan arbeta både självständigt och i samarbete med andra. Du är lösningsfokuserad och tänker och agerar utanför boxen för att skapa bästa situation för eleverna. Du har ett lågaffektivt bemötande och har lätt att skapa goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. Du använder digitala tjänster, kompensatoriska hjälpmedel och metoder för att komplettera undervisningen och ge eleverna fler sätt att lyckas på.
• Du har med fördel erfarenhet av arbete i åk 4-6 och är förtrogen med dess styrdokument.
• Du har mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
• För att arbeta med barn i kommunalverksamhet ber vi dig att visa upp ett utdrag ur polisens belastningsregister. Detta sker i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. 31-33 §§ i skollagen.
• För att anställas som behörig lärare/ förskollärare behöver du lämna in lärarlegitimation samt betyg. 2kap. 13-19 §§ Lag (2011:189).
Ansökan och Rekryteringsprocess
Vi ändvänder oss av digital referenstagning via Refapp samt personlighetstest via Jobmatch i flera av våra rekryteringar.
Vi förbehåller oss rätten att rekrytera från det här underlaget om ytterligare vakans för likvärdig tjänst uppstår inom 6 månader från sista ansökningsdatum.
Vi arbetar med löpande urval och kan komma att kalla till intervju innan ansökningstiden gått ut. Alla kandidater blir kontaktade via mejl om de ej gått vidare i processen.
Flytta till Hjo - en småstad med stora möjligheter!
Är det här ditt drömjobb - eller kanske vägen hem? Oavsett om du söker nya utmaningar eller längtar efter en lugnare vardag nära natur och vatten, kan Hjo vara platsen för dig.
Om du får en tjänst hos oss hjälper vi dig gärna att komma till rätta - Här får du möjlighet att kombinera karriär med livskvalitet.
Vill du veta mer om hur det är att bo och leva i vår del av världen? Besök vår Hjo.se och läs mer om Livet i Skaraborg- Hjo (https://www.livetiskaraborg.se/kommuner/hjo),
och upptäck vad som händer via Visit Hjo - Turistinformation. (https://www.vastsverige.com/hjo/?_gl=1*gmpv75*_up*MQ..*_ga*MTkxNzU3Njk2Mi4xNzQ5NzI3NzI1*_ga_BNNDT5ZD9K*czE3NDk3Mjc3MjQkbzEkZzEkdDE3NDk3Mjc3NTAkajM0JGwwJGgw*_ga_K841PH0HXR*czE3NDk3Mjc3MjUkbzEkZzEkdDE3NDk3Mjc3NTAkajM1JGwwJGgw&u=7054)
Följ oss gärna i sociala medier:
• Jobba i Hjo - för inblickar i arbetslivet hos oss
• Hjo - för att se vardagslivet i vår charmiga stad
• Hjo näringsliv - för dig som är nyfiken på företagande och utveckling i området
Välkommen till Hjo - en plats att trivas och växa i! Ersättning
