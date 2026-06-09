Lärare åk 4-6, Gudhemsskolan
Falköpings kommun / Grundskollärarjobb / Falköping Visa alla grundskollärarjobb i Falköping
2026-06-09
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, Skara
, Skövde
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Vad kan vi erbjuda dig?
Som Lärare för åk 4-6 hos oss kommer du att bli en del av ett engagerat arbetslag som värdesätter samarbete och positivt utbyte av idéer.
Professionell utveckling: Vi erbjuder kontinuerlig kompetensutveckling genom utbildningar och workshops som hjälper dig att växa i din roll.
Stödjande arbetsmiljö: Du kommer att arbeta tillsammans med erfarna och dedikerade kollegor i en skolmiljö som uppmuntrar kreativitet och innovation.
Engagerade elever: Du får möjlighet att undervisa och inspirera elever som är nyfikna och motiverade att lära.
Gemenskap: Som en del av Gudhemsskolan blir du en del av en varm och välkomnande gemenskap med stort elevfokus där alla strävar mot gemensamma mål.
Vad söker vi hos dig?
Vi söker dig som med stort engagemang och en stark vilja är redo att inspirera och motivera eleverna i åk 4-6! Du har en relevant lärarutbildning och erfarenhet av att arbeta med grundskoleelever. Egenskaper som kreativitet, tålamod och förmåga att skapa en trygg och stimulerande lärmiljö är avgörande i detta arbete.
Vi söker dig som har legitimation som lärare och tidigare erfarenhet av undervisning är meriterande.
Du har en tydlig pedagogisk vision och är duktig på att anpassa undervisningen efter varje elevs behov.
Du framhäver vikten av samarbete och kommunikation, både med elever och kollegor.
Du är nyfiken på nya undervisningsmetoder och vill ständigt utveckla din pedagogiska kompetens.
Du brinner för att göra lärandet roligt och relevant för dina elever, och ser värdet i att knyta an till deras intressen.
Om du är redo att ta dig an en utmaning där du kan göra skillnad i unga människors liv och bidra till en positiv skolmiljö, då är du den vi söker! Varmt välkommen med din ansökan!
Vi kallar till intervju kontinuerligt under ansökningstiden.
Upplysningar
Tjänsten kan eventuellt bli tillsatt internt om överskott av kompetens identifieras inom organisationen och då avbryts denna rekrytering.
Om du blir erbjuden en anställning ska du uppvisa ett aktuellt utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister för arbete inom skola eller förskola i Sverige (RPS 442.5 2008-06-18/1).
Du hittar aktuell blankett på Polisens hemsida.
I Falköpings kommun skapas nu en ny skolorganisation och vi gör stora satsningar på våra förskolor och skolor – både på landsbygden och i tätorten. Vi utvecklar organisationen, bygger om och bygger nytt. Allt för att våra barn och unga ska få förutsättningar för en så bra och likvärdig skola som möjligt och samtidigt skapa attraktiva arbetsplatser för våra pedagoger.
Framtiden nästa – för skolan och oss på Falbygden!
Falköpings kommun
Du hittar oss mellan Sveriges två största sjöar, vid foten av unika platåberg och böljande kultur- och jordbrukslandskap. Här lever vi härligt småstadsliv med storstadens utbud bara en timme bort med tåg. Ja, vi har det bästa av två världar i en tid då de flesta av oss söker balans.
Falköpings kommun eftersträvar att vara en inkluderande arbetsgivare och värdesätter de kvalitéer som mångfald tillför våra verksamheter för att skapa en hållbar utveckling. Vår gemensamma värdegrund utgår ifrån att vi som medarbetare är till för Falköpingsborna. Vi erbjuder meningsfulla och viktiga arbeten, goda utvecklingsmöjligheter och ett gott arbetsklimat med engagerade kollegor.
Undrar du vad som finns att göra och se när du inte jobbar hos oss? Gå in på www.livetiskaraborg.se
och upptäck alla Skaraborgs möjligheter!Publiceringsdatum2026-06-09Övrig information
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Sista dag att ansöka är 2026-06-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Falköpings Kommun
(org.nr 212000-1744), https://www.falkoping.se/jobba-i-falkopings-kommun/lediga-jobb
Sankt Sigfridsgatan 9 (visa karta
)
521 35 FALKÖPING Arbetsplats
Barn- och utbildningsförvaltningen Kontakt
Marie Båge marie.bage@falkoping.se 0515-886591 Jobbnummer
9956153