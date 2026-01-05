Lärare åk 4-6, Brännkärrsskolan
Knivsta kommun, Utbildningskontoret / Grundskollärarjobb / Knivsta Visa alla grundskollärarjobb i Knivsta
2026-01-05
, Enköping
, Håbo
, Strängnäs
, Sigtuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Knivsta kommun, Utbildningskontoret i Knivsta
I Knivsta går framtidsandan att ta på. Läget mellan Stockholm och Uppsala, bara ett stenkast från Arlanda, är attraktivt och Knivsta växer så det knakar. Varje dag bygger vi aktivt det hållbara samhället med närhet till både storstad och vilsam natur. Vill du arbeta i en innovativ framtidskommun där du utvecklas och kan göra skillnad? Och sympatiserar du med våra gemensamma värderingar delaktighet, engagemang och tydlighet?
Välkommen till oss!
Brännkärrsskolan är en F-5 skola med ca 310 elever och 42 personal. Skolan har ljusa och anpassade lokaler för lärande. Vi har tillagningskök och våra kockar erbjuder smakrik och varierad lunch som uppskattas av elever och vuxna. Eleverna har tillgång till en stor och varierad skolgård med närhet till naturen.
Skolans läge har god bussförbindelse från Knivsta och Uppsala.Publiceringsdatum2026-01-05Arbetsuppgifter
Som lärare i Brännkärrsskolan ansvarar du och dina fem övriga lärarkollegor i årskurslaget för planering, undervisning, uppföljning och bedömning i åk 4 och 5 med ansvar för främst matematik och NO. Du kommer att ha mentorskap i årkurs 4. Genom kollegialt lärande utvärderar, analyserar och reflekterar ni kring undervisningen och säkerställer att resultat nås. Tillsammans med lärarkollegor leder och organiserar ni arbetet i årskurslaget och skapar en trygg och utvecklande lärmiljö för alla elever.
Vi värnar om ett kollegialt arbetssätt i hela skolan där fokus är att skapa förutsättningar för alla elever att lyckas i skolan och fritidshemmet utifrån sina förutsättningar.
Hos oss får du vara med och utveckla inkluderande lärmiljöer, ett formativt arbetssätt som gör eleverna delaktiga i sitt lärande. Tillsamman med all pedagogisk personal utvecklar du skolans undervisning genom engagemang och delaktighet i olika utvecklingsgrupper.Kvalifikationer
Grundskollärarexamen med behörighet att undervisa i åk 4-6.
Vi söker dig med lärarlegitimation i främst matematik, svenska och NO i åk 4-6 och med några års erfarenhet av undervisning. Övriga ämnen är meriterande.
För att trivas hos oss på Brännkärrsskolan är det viktigt att du har god samarbetsförmåga, har lätt för att skapa goda relationer och samverka med elever, vårdnadshavare, årskurslaget, fritidshemmet, skolans elevhälsoteam samt skolledning. Du är trygg i din yrkesutövning och har en tydlig tanke med ditt arbete. Du är lyhörd, kreativ, strukturerad och en tydlig ledare i klassrummet. Kollegialt arbete ser du som en viktig del att utvecklas tillsammans.
Du visar ett genuint intresse för våra elever och tar stort ansvar i din profession. Du har en god didaktisk förmåga, trygga ämneskunskaper med förståelse till att elever har olika förutsättningar i sitt lärande. Vidare har du har god förmåga för analys och reflektion och utvecklar ständigt din undervisning för att skapa bra förutsättningar för elevernas lärande.
ÖVRIGT
Intervjuer kommer att ske löpande under rekryteringsperioden varvid tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden löpt ut.
Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras, om man inte redan är krigsplacerad av annan aktör. Läs mer om krigsplacering på www.knivsta.se
Knivsta kommun vill ta tillvara de kvaliteter som jämn könsfördelning och etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.
Använd länken i annonsen för att söka tjänsten. Skulle du behöva stöd når du supporten på
0771-693 693.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att höra av dig till kontaktpersonen i annonsen.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen.
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C298078". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Knivsta kommun
(org.nr 212000-3013), https://knivsta.se/kommunala-skolwebben/skolwebb/kommunala-grundskolor/brannkarrsskolan Arbetsplats
Knivsta kommun, Utbildningskontoret Kontakt
Biträdande rektor
Jeanette Glimmerud jeanette.glimmerud@knivsta.se 018-34 72 96 Jobbnummer
9668687