Lärare åk 4-6 alt åk.1-7

2025-11-03
Är du en person som värdesätter utveckling, engagemang och omtänksamhet i ditt arbetsliv? Då skulle vi passa bra ihop - för det gör vi också.
Genom att jobba hos oss är du med och bidrar till en bättre vardag för tusentals människor i Marks kommun. Inte minst din egen. Hos oss får du möjlighet att växa - både som person men också i din yrkesroll, samtidigt som det du jobbar med får ett helt samhälle att växa. Oavsett vad dina arbetsuppgifter är så kommer du göra livet för alla de som bor och verkar här lite enklare. Och det är något vi värdesätter högt. Vår vision är att vara en nära kommun med människan i fokus. Nära varandra, vår omvärld och framtiden. Vi vill vara ett närvarande samhälle som med lugn och värme står bakom ryggen och tar emot våra 35 000 invånare, 3 600 medarbetare och tusentals företagare. Då blir varenda medarbetare hos oss betydelsefull. Tillsammans ser vi till att ett helt samhälle fungerar. Publiceringsdatum2025-11-03Arbetsuppgifter
Lärare till årskurs 4-6 på Sjöbyskolan i Horred Tillsammans gör vi skillnad!
Vill du arbeta på en skola där samarbete, engagemang och glädje präglar vardagen?
Nu söker vi en lärare för årskurs 4-6 till Sjöbyskolan i Horred en del av Marks kommun, där ledordet Tillsammans genomsyrar allt vi gör.
________________________________________Om tjänsten
Vi söker dig som vill inspirera, stötta och utveckla våra elever. Du planerar, genomför och följer upp undervisningen tillsammans med kollegor i ett engagerat arbetslag. Som mentor får du en viktig roll i att skapa goda relationer med elever och vårdnadshavare.
Tjänsten är ett vikariat på cirka 12-18 månader med start januari 2026, då en av våra lärare går på föräldraledighet. Det finns möjlighet till vidare anställning efter vikariatets slut.
________________________________________Profil
Vi söker dig som:
* är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i årskurserna 4-6 (eller 1-7 med motsvarande behörighet)
* är relationskapande, strukturerad och positiv till samarbete och utveckling
* uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift
Erfarenhet av liknande uppdrag är meriterande. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
________________________________________
Vi erbjuder
* Ett vikariat på 100 % (ferietjänst)
* Start i januari 2026
* En trygg och stöttande arbetsmiljö med engagerade kollegor
* Möjlighet att växa i din roll tillsammans med oss!
Vid anställning behöver utdrag ur belastningsregistret uppvisas.
________________________________________Kontaktuppgifter för detta jobb
Vill du veta mer?
Kontakta rektor Kajsa Envall eller facklig företrädare från Sveriges Lärare.
________________________________________
Välkommen till Sjöbyskolan en plats där vi lär och växer tillsammans!Kvalifikationer
Legitimerad lärare åk 4-6
ÖVRIGT
Vi som jobbar inom Marks kommun utvecklar gemensamt vår tillsammanskultur genom att vi är engagerade, omtänksamma och utvecklande, till långsiktig nytta för individ och samhälle.
I våra tjänster lägger vi stor vikt vid din personliga lämplighet.
Som arbetsgivare främjar vi lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla medarbetare och värdesätter de kvaliteter som mångfald och en jämn könsfördelning kan tillföra verksamheten.
Marks kommun erbjuder olika personalförmåner såsom exempelvis attraktivt friskvårdsbidrag, rabatterat årskort på Västtrafik, hyrcykel, pensions- och semesterväxling, samt möjlighet till distansarbete- och flexibel arbetstid utifrån verksamhetens behov och utformning. Det är också enkelt att pendla hit från exempelvis Göteborg, Borås och Varberg.
Vi undanber oss vänligen men bestämt kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-24
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C286958". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Marks kommun
(org.nr 212000-1504) Arbetsplats
Marks kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Kontakt
Fackliga representanter nås via kommunens växel 0320-217000 Jobbnummer
9584577