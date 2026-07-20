Lärare åk 4-6
Gluntens Montessoriskola AB / Grundskollärarjobb / Uppsala Visa alla grundskollärarjobb i Uppsala
2026-07-20
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Vi söker en klasslärare till åk 4-6,(Ma/Eng/Sv) tillsvidareanställning
Vi söker dig som har lärarexamen för åk 4-6 och vill bli en del av vårt arbetslag. Har du Montessoriutbildning eller arbetat med montessoripedagogiken ser vi det som ett plus. Det är även meriterande om du har arbetat med elever med NPF och inkluderande pedagogik samt om du har arbetat i en mångkulturell miljö då vi värdesätter inkludering och mångfald.
Du är trygg i din lärar- och vuxenroll och har förmågan att möta varje elev individuellt. Vi värdesätter en god pedagogisk förmåga och förståelse för människors olika förutsättningar att ta till sig kunskap. Du har en god samarbetsförmåga och relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt samtidigt som du är duktig på att bygga och bibehålla relationer med elever, kollegor och föräldrar.
Din ansökan ska bestå av CV, personligt brev och kopia på din Lärarlegitimation.
God svenska i tal och skrift är ett krav.
Tillträde 1 september 2026
Månadslön enligt överenskommelse
Vi tillämpar 6 månaders provanställning
Välkommen med din ansökan redan idag!
Då urval och intervjuer sker löpande kan tjänsterna komma att tillsättas före sista ansökningsdag.
Sista ansökningsdag 2026-08-03 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-03
E-post: ansokan@glunten.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lärare 4-6". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gluntens Montessoriskola AB
(org.nr 559265-9667)
Ekeby Bruk 10 A (visa karta
)
752 63 UPPSALA Kontakt
Rektor
Mikaela Mosca rektor@glunten.se Jobbnummer
10007116