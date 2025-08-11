Lärare åk 4-6
Välkommen till utbildningsförvaltningen. Vi erbjuder förskola, grundskola och gymnasieskola för barn och ungdomar mellan 0 och 20 år. Tillsammans jobbar vi mot målet att alla elever ska nå bästa möjliga kunskapsresultat.
Här får du chans att arbeta på en skola med bra arbetsmiljö och stöd från kollegor. Du får också möjlighet att fördjupa dig i ämnen och ge eleverna något extra. Låter detta intressant? Välkommen med din ansökan redan idag!
Gåvsta skola är en F-9-skola som ligger cirka 2 mil utanför Uppsala i en naturskön miljö. Här går det cirka 480 elever. Du kommer att jobba i ett trivsamt arbetslag där flexibilitet, professionalitet och omsorg om eleven är i fokus.
Här kan du läsa om Gåvsta skola (https://gavstaskola.uppsala.se/)
Beskrivning av arbetsuppgifter
Som lärare i denna tjänst undervisar du i ämnena svenska, matematik, NO och SO i åk 4 där du också är mentor. Du får möjligheten att göra skillnad för våra elever genom att bidra med din kompetens, kunnande och ditt engagemang för att med eleven i centrum verka för att skolan når sina mål. Du planerar, genomför, utvärderar och utvecklar det pedagogiska arbetet enligt läroplan och övriga styrdokument.
Vi strävar efter ett kollegialt lärande där du i nära samarbete med dina kollegor utvecklar verksamheten. Tillsammans arbetar ni för att alla elever ska trivas och utvecklas utifrån sina individuella förutsättningar.Publiceringsdatum2025-08-11Kvalifikationer
Vi söker dig som har lärarlegitimation alternativt inväntar legitimation för de årskurser och ämnen som avses. Du har god kännedom om skolans styrdokument samt grundskolans läroplan. Arbetet kräver också att du har goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.
Har du erfarenhet av arbete med språkutvecklande arbetssätt samt it-kunskaper med inriktning mot pedagogiskt arbete ses det som meriterande.
Som person tar du initiativ och sätter igång aktiviteter samt uppnår resultat. Vidare har du lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och kan snabbt ändra ditt synsätt och ditt förhållningssätt. Jobbet passar dig som har god förståelse för hur människan tar till sig kunskap och människans olika förutsättningar och du anpassar sättet att förmedla ditt budskap till mottagaren. Sist men inte minst söker vi dig som ser möjligheter i förändringar.
Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Kristina Brodd Bragsjö, biträdande rektor, 018-727 74 01.
Facklig företrädare: Sveriges lärare, Elisa Eriksson, 018-727 81 00.
Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-727 23 02.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "UBN-2025-03292". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala kommun
(org.nr 212000-3005) Arbetsplats
Uppsala kommun, Ledning Kommunal grundskola Kontakt
biträdande rektor
Kristina Brodd Bragsjö kristina.bragsjo@uppsala.se 018-727 74 01 Jobbnummer
