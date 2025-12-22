Lärare åk 4 sökes till Vittra Forsgläntan
2025-12-22
Vittraskolorna, ett av Sveriges ledande friskoleföretag med 24 för- och grundskolor runt om i landet. Tillsammans ansvarar vi för cirka 8000 barn och elever och har cirka 1000 medarbetare. Vi startade vår första skola 1993 och ingår sedan 2008 i AcadeMedia, Nordens största utbildningsföretag.
Vittra är en samhällsengagerad för- och grundskola där barn och elever lär sig om sig själva och världen. Hos oss formas medvetna barn och elever som får rätt verktyg och kunskap för att skapa ett bättre och mer hållbart samhälle. Det gör vi med vår unika pedagogiska riktning som baseras på tre delar: medvetet lärande, modig kultur och tydlig struktur.
Ditt uppdrag
Vi erbjuder nu en tjänst på 100% för undervisning i svenska och SO i åk 4. I tjänsten ingår även mentorskap. Tjänsten är ett vikariat under vårterminen 2026 med möjlighet till förlängning/ fast anställning.
Hos oss tillhör du ett arbetslag med flera engagerade pedagoger som tillsammans ansvarar för verksamheten. Vi söker dig som är legitimerad lärare . Du ser vikten av en nära pedagogisk relation och tycker om att arbeta med såväl kunskapsuppdraget som värdegrundsuppdraget. Du trivs i en miljö präglad av mod och medvetet lärande, det är så vi gör skillnad!
Du bör tycka om både att leda och utveckla samt ha ett nyfiket förhållningssätt till ditt uppdrag. Tillsammans skapar vi vår lärmiljö och den kultur vi vill att vår verksamhet ska präglas av. Som person ser du utmaningar snarare än problem och tillsammans med dina kollegor är du lösningsorienterad, alltid med elevernas bästa för ögonen.
Vi erbjuder
Tillsammans arbetar vi med det kollegiala lärandet för att utveckla undervisningen och för att möta barnens individuella behov. Vittra har en tydlig pedagogisk riktning och olika verktyg och metoder som stödjer vårt arbete. Vi bygger en trygg och utmanande miljö där alla ska få utvecklas och växa, barn som vuxna.
Alla barn och elever på Vittra har en Vittrabok i syfte att skapa medvetenhet om den egna lärprocessen. Vi är en samhällsengagerad grundskola som uppmuntrar samarbeten med andra aktörer i vårt samhälle och vill att undervisningen ska präglas av det som händer omkring oss och som engagerar våra elever.
Som en skola inom AcadeMedia erbjuder vi våra medarbetare kontinuerlig kompetensutveckling genom Academedia Academy samt intern och extern professionsutveckling. Hos oss får du självklart kollektivavtalade förmåner och försäkringar men även friskvårdsbidrag och pensionsrådgivning.
Om du vill veta mer om Vittra Forsgläntan kan du gå in på vår hemsida, www.vittra.se/forsglantan.
Om du vill veta mer om Vittra Forsgläntan kan du gå in på vår hemsida, www.vittra.se/forsglantan.

Vi har också en rekryteringsfilm "Att jobba för Vittraskolorna" som du hittar på www.youtube.com/vittrakanalen.
Tjänsten är en ferietjänst med visstidsanställning under vårterminen 2026 med möjlighet till förlängning/ fast anställning.
Du är varmt välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem. Tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag. Vid frågor kring tjänsten, kontakta gärna rektor Annica Torstensson på annica.torstensson@vittra.se
.
Vi undanbeder oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
Enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-01-09
Detta är ett heltidsjobb.
