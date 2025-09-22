Lärare åk 4, Olandsskolan
2025-09-22
Varje dag går cirka 1800 personer till arbetsplatsen Östhammars kommun för att leverera välfärd och utveckling så att vårt lokala samhälle kan fortsätta vara tryggt och attraktivt. Vi gör det tillsammans, med engagemang, ansvar och öppenhet. Det är vi stolta över.
Nu har du chans att arbeta i en skola med fokus på utveckling förutom en lärande och trygg miljö. Vi har ett gott samarbete på hela skolan, och rektorerna finns närvarande i ett nära samarbete med dig. Vi som söker ytterligare en kollega jobbar på Olandsskolan i Alunda tätort, en F-9 skola med ca 620 elever. På vår skola prioriterar vi samarbete med kollegorna inom och utöver ämnesgränserna.
Här har du möjlighet att få vara en del av arbetet där vi utökat antalet pedagoger. Möjligheter till flexibelt arbetssätt och ett tätt samarbete med kollegor kring planering, undervisning och bedömning. När du jobbar som lärare och mentor hos oss blir du en del av ett sammansvetsat arbetslag, som utgör en trygg utgångspunkt i vardagen för dig.
Vi arbetar enligt ett årshjul som kallas Lyckas tillsammans där du har hjälp av tydliga kommungemensamma planer och rutiner. Lyckas tillsammans innefattar också kollegialt fortbildande arbete. Vi satsar även mycket på intern kompetensutveckling i seminarieform. Kom och utvecklas tillsammans med oss!Publiceringsdatum2025-09-22Arbetsuppgifter
När du jobbar som lärare och mentor hos oss blir du en del av ett sammansvetsat arbetslag, en trygg plattform i din vardag. Vi planerar och utvecklar verksamheten tillsammans och jobbar för att utmana och stötta varje elev så att de alla får goda förutsättningar att möta framtidens utmaningar och möjligheter. På mellanstadiet arbetar vi i team kring varje årskurs plus att vi har ett nära samarbete med elevhälsan.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet för undervisning i åk 4-6 alternativt att du har pedagogisk bakgrund och ett stort intresse för undervisning. Vi ser det även som meriterande om du har erfarenhet som lärare.
Det är några förmågor vi ser som extra viktiga i vårt jobb och som vi hoppas att du känner igen hos dig. Att samarbeta med kollegor för att tillsammans skapa de allra bästa förutsättningarna för våra elever är en sådan förmåga. Att bygga trygga och tillitsfulla relationer är en annan - det är en tillgång för dig i relation till dina elever såväl som i relationen till kollegor och vårdnadshavare. En positiv inställning, flexibilitet och ett starkt engagemang hjälper också för att inspirera och visa eleverna (och oss kollegor) på möjligheter och lösningar.
Har vi väckt ditt intresse? Det är i alla fall vår förhoppning. Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Östhammars kommun välkomnar alla sökande då vi eftersträvar blandade arbetsplatser och ser våra olikheter som en styrka och tillgång.
Utdrag ur belastningsregistret krävs vid anställning.
