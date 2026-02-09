Lärare åk 3-4 på Långseruds friskola
Långseruds Friskola Ekonomisk Fören / Grundskollärarjobb / Säffle Visa alla grundskollärarjobb i Säffle
2026-02-09
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Långseruds Friskola Ekonomisk Fören i Säffle
Vi på Långseruds friskola söker efter en grundskollärare som ska få ta hand om åk 3-4 från 2/3-12/6. Vi söker dig som har lärarlegitimation i åk 1-6 och det är meriterande om du jobbat som klasslärare förut.
Långseruds friskola är en liten och trygg skola med cirka 50 elever från förskoleklass till årskurs 6, samt ett fritidshem och förskola. Här är varje elev viktig, och vi strävar efter att skapa en inkluderande och stimulerande lärmiljö där alla får möjlighet att växa - både kunskapsmässigt och som individer.
Som person ser vi att du har förmåga att skapa goda relationer med elever, kollegor samt vårdnadshavare. Vi ser även att du är strukturerad samt har god förmåga och trivs med att arbeta både självständigt som i grupp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-27
E-post: rektor@langserudsfriskola.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Långseruds Friskola Ekonomisk Fören
Gisslebyn (visa karta
)
661 96 LÅNGSERUD Arbetsplats
Långseruds Friskola Kontakt
Rektor
Susanne Wall rektor@langserudsfriskola.se 0722150270 Jobbnummer
9732753