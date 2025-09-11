Lärare åk 2-9 till Nordskogens skola
2025-09-11
Vill du ha ett av de viktigaste och roligaste uppdragen som finns? Hos oss får du inspirera till ett lustfyllt lärande - varje dag, hela vägen.
Vi kallar det lärglädje.
Ditt nya jobb
Vill du vara med och forma en skola där den enskilda individen hela tiden är i fokus? På Nordskogens skola samverkar all personal tätt tillsammans oavsett yrkeskategori, allt för att ge eleverna de bästa förutsättningar som finns. Vi anpassar kontinuerligt undervisningen på individ- och gruppnivå och har möjlighet till en mycket flexibel och personaltät verksamhet. Kännetecknade för skolan är också ett prestigelöst och situationsbaserat arbetssätt där vi tänker tillsammans utanför givna ramar.
På skolan ser vi hela dagen som ett lärande där vi arbetar tillsammans. I rollen som lärare arbetar du nära kollegor och formar bästa möjliga skolgång för våra elever. Vi är en liten skola med stor flexibilitet där elevernas skoldagar, skola och fritids kan gå in i varandra. Undervisning sker individuellt eller i ett mindre sammanhang.
Välkommen till oss
Nordskogen är en resursskola. Skolan är Jönköpings kommuns yttersta verksamhet när det gäller elever med inriktning särskilt stöd. Målgruppen är elever från årskurs två till årskurs nio med omfattande behov över tid, såväl kunskapsmässigt, socialt och psykiskt. I dagsläget har vi 18 elever inskrivna på skolan.
Skolan är belägen uppe på Huskvarnaberget med naturen alldeles i närheten. Skolan startades augusti 2022 och i februari 2023 flyttade vi in i helt nyrenoverade lokaler som är anpassade utifrån verksamhetens inriktning.
Undervisningen på skolan anpassas utifrån varje elevs enskilda behov och förutsättningar. Utgångspunkten för arbetet är att skapa en tillgänglig, varierad och differentierad lärmiljö. Våra elever möts i vardagen av mycket engagerad och erfaren personal bestående av olika yrkeskategorier. Vi arbetar relationsbaserat och har täta kontakter mellan skola, elev och vårdnadshavare för att skapa en trygg miljö för våra elever. Vikten av ett anpassat bemötande utifrån elevens specifika behov är något som är centralt i verksamheten.https://www.jonkoping.se/barn--utbildning/grundskola-anpassad-grundskola-och-fritidshem/grundskolor-och-anpassade-grundskolor-a-o/nordskogens-skola-2-9https://www.jonkoping.se/naringslivarbete/jobbaijonkopingskommun.4.74fef9ab15548f0b8001425.html
Din kompetens
Du är legitimerad lärare med behörighet att undervisa inom åk 2 till åk 9. Är du behörig att undervisa i engelska åk 7-9, eller är examinerad lärare f-3 är det meriterande, men inte nödvändigt. Det viktiga är vem du är och att du har arbetat några år som lärare och skaffat nödvändig erfarenhet av läraryrket. Du har också erfarenhet av att arbeta med elever i behov av särskilt stöd. Har du erfarenhet av arbete på resursskola, på resursenhet eller annan särskild undervisningsgrupp är det meriterande. Du är trygg, stabil och duktig på att arbeta relationellt med elever. På skolan arbetar vi alla tillsammans och du förväntas bidra och var aktiv till skolans utveckling och arbetet med alla våra elever under hela skoldagen.
Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Bra att veta
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker. Tänk på att skollagen kräver att samtliga medarbetare visar upp ett utdrag ur belastningsregistret och handläggningstiden för detta dokument kan vara lång. https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Inför anställning av nya medarbetare på våra lärartjänster måste vi säkerställa att det finns en giltig lärarlegitimation. Vi ber dig därför att bifoga en aktuell lärarlegitimation som är hämtad från Skolverket under de senaste två månaderna. Vänligen logga in via Skolverkets e-tjänst på följande länk: https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/lararlegitimation-och-forskollararlegitimation/utdrag-ur-larar--och-forskollararregistret
Urval och intervjuer kan komma ske före ansökningstiden har gått ut.
Vill du veta mer?
Välkommen att kontakta någon av de kontaktpersoner som anges i annonsen eller sök upp en facklig representant via länken nedan. https://www.jonkoping.se/fackligaubf
Tillsammans gör vi Jönköpings kommun bättre - för alla. Hos oss får du mer än ett jobb. Välkommen att söka tjänsten som lärare åk 2-9.
