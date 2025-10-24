Lärare åk 1-6 till Slaka skola
2025-10-24
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
Vill du arbeta i en småskalig skola där nära relationer, gemenskap och samarbete genomsyrar vardagen? Hos oss blir du en del av ett varmt och erfaret arbetslag som stöttar varandra och växer tillsammans. Här får du möjlighet att utvecklas, göra skillnad och skapa en trygg och inspirerande skolmiljö för varje elev. Välkommen till oss - där hjärtat finns i allt vi gör! Publiceringsdatum2025-10-24Arbetsuppgifter
Denna lärartjänst är med inriktning på enskild elevundervisning eller undervisning i mindre grupp på Slaka skola. Huvuduppgiften är att utforma flexibel och situationsanpassad undervisning för enstaka elever. Utgångspunkten för dig som lärare är att arbeta med planering, undervisning, utvärdering och värdegrundsarbete utifrån läroplanen. Arbetet sker både självständigt och i samarbete med kollegor.
Som lärare ser du elevens hela skoldag som viktig och du samarbetar därför både med vårdnadshavare och kollegor kring eleven. Som en del i detta samarbetar även skolans och fritidshemmets verksamhet för att nå en högre måluppfyllelse och skapa bästa förutsättningar för varje elev. Du utgår från den elevgrupp du möter och förväntas skapa en varierande och utmanande undervisning. Att använda digitala verktyg är en naturlig del i din undervisning.
Du främjar ett kollegialt lärande genom diskussion och reflektion vid såväl planerade som spontana tillfällen. För att gynna elevernas lärande, samt din egen och verksamhetens utveckling, tar du tillvara på olika professioners erfarenheter och kunskaper.
Din arbetsplats
Välkommen till Skeda/Slaka skola, en F-6 skola med skolbarnomsorg, vackert belägen i natursköna omgivningar strax utanför Linköping. Hos oss möts elever och personal i en trygg och glädjefylld miljö där nyfikenhet och lärande står i centrum. Verksamheten bedrivs på två skolor, Skeda skola och Slaka skola. Eleverna rör sig mellan skolorna under skoldagen, vilket ger dem tillgång till varierande lärmiljöer.
Här får du möjlighet att vara med och bygga upp en ny verksamhet på skolan. Tillsammans med en lärarkollega och två elevassistenter utformar du undervisningen så att den är flexibel och anpassad efter varje elevs specifika situation. Arbetet kännetecknas av ett tätt samarbete med både kollegor och vårdnadshavare.
Du kommer att vara en del av ett arbetslag där samarbete och gemensamt ansvar är centrala värden. Vår personalgrupp är stabil och kunnig. Här hjälps vi åt, varje dag. Det är en naturlig del av vårt arbetssätt och något vi är stolta över. För nyutexaminerade erbjuds en mentor för stöd och vägledning. Vi lägger stor vikt vid värdegrundsarbete och trygghet, och arbetar kontinuerligt för att tillsammans utveckla och förnya vår undervisning.
Med cirka 300 elever och ett team på 20-25 lärare, präglas vår skola av en småskalig organisation som skapar en unik möjlighet till nära relationer. Du får möjlighet att bygga meningsfulla relationer, både med elever och kollegor, vilket främjar elevernas lärande och utveckling samt skapar en stark känsla av gemenskap i arbetslaget. Vi arbetar också löpande med gemensamma processer och ett systematiskt kvalitetsarbete som en naturlig del av vår skolutveckling.
Välkommen till en arbetsplats där gemenskap, engagemang och samarbete står i centrum.
Du som söker
I första hand söker vi dig som har lärarlegitimation med behörighet att undervisa i matematik, svenska och engelska i åk 1-6. I andra hand söker vi dig med slutförd lärarutbildning för åk 1-6. Alternativt är du i slutet av din utbildning till lärare i åk 1-6. Det är meriterande om du har behörighet att undervisa i NO och SO i åk 1-6.
Det är ett krav att du har erfarenhet av arbete i läroplansstyrd skola via praktik eller som anställd. Det är meriterande om du har undervisat i årskurs 1-6 under minst ett läsår. Det är också meriterande om du har erfarenhet av att sätta betyg alternativt dokumenterat elevers lärande under läsåret.
I din roll som lärare i årskurs 1-6 har du goda kunskaper om skolans uppdrag och är väl bekant med läroplanen (Lgr22) och övriga styrdokument. Du har en god kommunikativ förmåga i tal och skrift i det svenska språket. Detta för att du enligt läroplanen (Lgr22) ska organisera och genomföra arbetet så att eleven får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling. Du ansvarar för att varje elev kan använda det svenska språket på ett rikt och nyanserat sätt.
Som lärare i årskurs 1-6 är du en god förebild. Du har förmågan att anpassa din undervisning till eleverna och låter dem vara delaktiga i utformningen av undervisningen. På ett kvalitetsmedvetet sätt skapar du goda förutsättningar för elevens utveckling och lärande samt dokumenterar det. Du samarbetar väl med kollegor, vårdnadshavare och andra kontakter i samhället som förekommer i din yrkesroll.
Övrig information
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.
Tillträde: 2026-01-07 eller enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning
För att tjänsten ska gälla tillsvidare måste lärarlegitimation uppvisas, fram till dess gäller visstidsanställning.
Sysselsättningsgrad: 100 %
Antal lediga befattningar: 1
Ref. nr: 16033
Du som har en utfärdad lärarlegitimation samt behörighetsförteckning, vänligen bifoga dessa som filer tillsammans med dina ansökningshandlingar när du söker tjänsten. Är du utbildad lärare men ännu inte har ansökt om lärarlegitimation, vänligen bifoga utbildningsintyg. Är du under utbildning till lärare, bifoga studieintyg på hittills avslutade kurser vid högskola eller universitet.
