Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen / Grundskolelärarjobb / Växjö2021-04-14Välkommen till utbildningsförvaltningen!Hos oss har du möjlighet att göra skillnad för våra barn och elever. Vi ansvarar för cirka 18 000 barn och elever och jobbar varje dag för att de ska utvecklas och nå en ökad måluppfyllelse. Vi vill att barn kommer in i vår verksamhet som nyfikna kreativa ettåringar och lämnar oss som engagerade, kunniga och självständiga 19-20-åringar. Läs mer om vad som händer i våra skolor/förskolor på pedagog.vaxjo.se.Pär Lagerkvistskolan tillhör utbildningsförvaltningen i Växjö kommun. Förvaltningen har drygt 2 700 anställda och är därmed kommunens största förvaltning. Vår verksamhet omfattar förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem, gymnasieskola och gymnasiesärskola. Dessutom ingår fritidsgårdsverksamhet, kulturskola och skolbibliotek. Vi har även verksamheter med olika inriktning så som Reggio Emilia, musik och IB (International Baccalaureate).Pär Lagerkvist skola är en ny enhet som startade upp fullt ut i augusti 2017. På Pär Lagerkvist finns det plats för 200 förskolebarn och 800 elever. Vårt uppdrag är att stödja barn och elevers utveckling och lärande i ett 1-16-årsperspektiv. Samverkan sker mellan förskola och skola för att stödja barn och elevers övergång mellan olika stadier. Målet i ett 1-16-årsperspektiv är att vi tillsammans ska erbjuda en kreativ och utmanande lärmiljö som utvecklar det entreprenöriella lärandet.På Pär Lagerkvists förskola och skola får alla barn/ elever möta:Ett lärande för hållbar utveckling för våra barn och elever.Barn- och elevfokus. Trygghet, studiero, anknytning och kontinuitet.En mångfald av pedagogiska metoder med transparens, inflytande och delaktighet.F-6 lokaler ligger i husets östra del med en kreativ och inbjudande skolgård. Lokalerna är präglade av transparens och är välplanerade för att skapa trygghet för de yngre eleverna.Fritidsverksamheten finns i direkt anslutning till klassrummen. Goda möjligheter finns att nyttja skolans bibliotek, dansrum och idrottshall. För oss är det viktigt att varje elev blir sedd och bekräftad för den man är. Goda relationer med våra elever och vårdnadshavare är grunden till trygghet.Som medarbetare hos oss är du viktig! Oavsett vilken roll du har i vår förvaltning kommer du, tillsammans med oss, arbeta för att bidra till en positiv utveckling för våra barn och elever.2021-04-14Pär Lagerkvistskolan är en skola som kommer att växa framöver. Vi vill bygga långsiktigt och vill förstärka med ytterligare en lärare på vår enhet.Som lärare hos oss arbetar du med att planera och genomföra undervisning enligt gällande läroplan. Vi arbetar kollegialt och teamkänslan är viktig då vi tror starkt på att det är tillsammans som vi uppnår de bästa resultaten.Du arbetar i arbetslag F-3 eller 4-6. Du är ödmjuk inför ny kunskap och har en vilja att ständigt utvecklas i din lärarroll. Du vänder och vrider tillsammans med oss kring organisationen för att på bästa sätt möta barnens behov och ha elevfokus som utgångspunkt.Vi är i inledningsskedet av att bygga upp ämnesintegrerat arbetssätt med syfte att skapa lust, kreativitet och engagemang och en Vi känsla för elever och personal på skolan.På Pär Lagerkvist skola har vi ett språkspår, en verksamhet för elever med språkstörning. I höst har vi elever i åk F-6 som ingår i språkspåret. Eleverna inkluderas i klasserna. Du har möjlighet att arbeta tillsammans med logoped och lärare med specialkompetens inom området.Du är med och bygger innehållet av en ny skola!Vi söker dig som är utbildad lärare. Vi ser gärna att du har bred behörighet. NO och engelska är kompetenser som behövs på skolan men inget krav.För tillsvidareanställning som lärare krävs lärarlegitimation.Du har en medveten tanke kring din roll som lärare och är en tydlig ledare som arbetar strukturerat utifrån gällande styrdokument.Du har en förmåga att skapa ett gott arbetsklimat med engagemang, nyfikenhet och trygghet i gruppen och har goda kunskaper i att möta elevers olika behov utifrån deras olika förutsättningar.Vi värdesätter att du har god samarbetsförmåga, är social och har lätt för att skapa goda relationer till elever, föräldrar och kollegor.Du stimulerar alla elever till att utvecklas, dokumenterar deras resultat och informerar elever och vårdnadshavare på ett bra sätt om hur inlärningen fortskrider.Du har god samarbetsförmåga, är öppen för ett kollegialt lärande, gillar att arbeta i team och är positiv till utveckling av verksamheten och dig själv.Du tror på ämnesintegrering som en framgångsrik metod för att skapa lust, engagemang och sammanhang för eleverna.Du ser fram emot att vara med om att bygga upp innehållet av en ny skola.Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.ÖVRIGTVäxjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. 