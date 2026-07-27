Lärare åk 1-6 till Bryggan insats
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Vill du vara med och bidra till att fler elever lyckas i sin skolgång, i en kombinerad roll med både undervisning och samordning? Hos oss får du jobba elevnära med elever i behov av särskilt stöd samtidigt som du blir en del av en utveckling. Välkommen till oss!Publiceringsdatum2026-07-27Arbetsuppgifter
På Bryggan insats möter vi barn och ungdomar i behov av särskilt stöd, problematisk skolfrånvaro och/eller NPF-diagnoser. Denna tjänst är en delad roll där du både undervisar och samordnar insatser för eleverna på Bryggan insats. Den samordnande rollen innebär bland annat att planera och leda möten samt att samordna kontakter med vårdnadshavare, ordinarie skola och externa aktörer som exempelvis psykiatrin, polis och socialtjänst.
Som lärare ser du elevens hela skoldag som viktig och du samarbetar därför både med vårdnadshavare, kollegor, ordinarie skola och andra samhällskontakter kring eleven. Du utgår från den elevgrupp du möter och jobbar med den planering som varje elev har med sig från sin ordinarie skola. Utifrån den planeringen skapar du en anpassad och utmanande undervisning där du stöttar eleven pedagogiskt och socialt i att komma igång med sin skolgång. Undervisning sker främst i alla kärnämnen.
Du främjar ett kollegialt lärande genom diskussion och reflektion vid såväl planerade som spontana tillfällen. För att gynna elevernas lärande, samt din egen och verksamhetens utveckling, tar du tillvara på olika professioners erfarenheter och kunskaper.
Din arbetsplats
Bryggan insats är en särskild undervisningsgrupp för elever i åk 1-9 i behov av särskilt stöd. Här tar vi emot elever upp till sex månader, sedan återgår eleven till ordinarie skola. Målet med tiden hos oss är att eleven ska komma igång med sin skolgång för att sedan återvända till ordinarie skola och må bra. Det kan bland annat innebära att jobba med verktyg för studieteknik, träna eleven i sociala sammanhang eller hitta metoder för att klara skolmiljön.
Bryggan insats, som är en del av Linköpings kommuns special- och stödverksamhet, bedriver sin verksamhet i mindre grupp med hög personaltäthet, där det även ges möjlighet för eleverna att träna socialt samspel. Eleverna möts av tydliga, trygga och stabila vuxna. Vi arbetar nära eleverna och utgår från de behov som uppstår. Här möter du en varierad vardag där du genomför anpassad undervisning i ett mindre sammanhang.
Vi erbjuder ett arbete som utgår från ett elevnära arbetssätt, vilket innebär att vi lägger stor vikt vid att skapa undervisning som grundar sig i elevernas nyfikenhet och förutsättningar. Vi söker dig som som vill vara med och göra skillnad för elever som har det tufft i skolan, trivs med att arbeta i team nära kollegor och som gillar att hitta kreativa lösningar på utmaningar.
Du som söker
I första hand söker vi dig som har lärarlegitimation med behörighet att undervisa i något eller flera kärnämnen (svenska, engelska, matematik) i åk 1-6. I andra hand söker vi dig med slutförd lärarutbildning för åk 1-6. Alternativt är du i slutet av din utbildning till lärare i åk 1.6. Det är meriterande om du har behörighet att undervisa i samtliga kärnämnen eller i fler ämnen i åk 1-6, utifrån verksamhetens behov.
Det är ett krav att du har erfarenhet av arbete i läroplansstyrd skola via praktik eller som anställd. Det är meriterande om du har undervisat i årskurs 1-6 under minst ett läsår. Vidare är det meriterande om du har jobbat i särskild undervisningsgrupp, med utagerande elever, elever med skolfrånvaro och/eller elever med NPF. Det är också meriterande om du har erfarenhet av att jobba i andra verksamheter med ungdomar i behov av stöd, exempelvis i psykiatrin eller socialtjänsten.
I din roll som lärare i årskurs 1-6 har du goda kunskaper om skolans uppdrag och är väl bekant med läroplanen (Lgr22) och övriga styrdokument. Du har en god kommunikativ förmåga i tal och skrift i det svenska språket. Detta för att du enligt läroplanen (Lgr22) ska organisera och genomföra arbetet så att eleven får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling. Du ansvarar för att varje elev kan använda det svenska språket på ett rikt och nyanserat sätt.
Som lärare är du en god förebild. Du har förmågan att anpassa din undervisning till eleverna och låter dem vara delaktiga i utformningen av undervisningen. På ett kvalitetsmedvetet sätt skapar du goda förutsättningar för elevens utveckling och lärande samt dokumenterar det. Du samarbetar väl med kollegor, vårdnadshavare och andra kontakter i samhället som förekommer i din yrkesroll.
Övrig information
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning
För att tjänsten ska gälla tillsvidare måste lärarlegitimation uppvisas, fram till dess gäller visstidsanställning.
Sysselsättningsgrad: 100 %
Antal lediga befattningar: 1
Ref. nr: 17555
I denna ansökan bifogar du inget personligt brev.
Du som har en utfärdad lärarlegitimation samt behörighetsförteckning, vänligen bifoga dessa som filer tillsammans med dina ansökningshandlingar när du söker tjänsten. Är du utbildad lärare men ännu inte har ansökt om lärarlegitimation, vänligen bifoga utbildningsintyg. Är du under utbildning till lärare, bifoga studieintyg på hittills avslutade kurser vid högskola eller universitet.
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Inom Linköpings kommun finns många möjligheter, massor av kunskap och olika ansvarsområden. Vi jobbar tillsammans där din ansvarskänsla är en värdefull drivkraft. Med ditt engagemang är du med och bidrar till att göra Linköping ännu bättre. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings Kommun
(org.nr 212000-0449), https://www.linkoping.se/
587 58 LINKÖPING Arbetsplats
Linköpings kommun Kontakt
HR-konsult
Meris Hasanbegovic rtcutb@utb.linkoping.se +4613263308 Jobbnummer
10011988