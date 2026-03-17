Lärare åk 1-6, musik, Fors skola
2026-03-17
Det är något speciellt med Avesta!
Här finns inte bara dalahästar och brusande forsar. Här finns också vilja och mod, handlingskraft och framtidstro. Det är kraften från människorna som gör Avesta unikt. Tillsammans bygger vi Avestas framtid - vill du vara med?
Fors skola ingår i Fors/Nordanö rektorsområde som består av två skolor belägna i Avestas ytterområden. Skolan, som ligger mitt i samhället i Fors men med närhet till naturen, har i dagsläget ca 120 elever som har sin undervisning i enparallelliga klasser. På skolan arbetar vi aktivt med att skapa goda förutsättningar för lärande. Att alla elever ska känna sig trygga och trivas hos oss är viktigt.
Vill du bli vår nya kollega?
Vi söker dig, en legitimerad lärare, som har en lärarlegitimation passande för åldersgruppen i åk 1-6. Du är intresserad och kunnig inom musikämnet och vill undervisa våra elever i ämnet. För att en tillsvidareanställning ska vara aktuell krävs att du är legitimerad för undervisning i musik. Tjänsten innehåller även annan undervisning och det är meriterande om din legitimation gäller för flera ämnen i åk 1-6. Särskilt meriterande är det om du har en lärarlegitimation för undervisning i engelska i åk 4-6.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av att ha arbetat som lärare i grundskolan tidigare men vi välkomnar också ansökningar från nyexaminerade lärare.
Som person är du trygg och stabil. Du är ansvarstagande och driver ditt arbete framåt. Du värderar ett gott samarbete med kollegor, elever och vårdnadshavare och ser skolan som en helhet. Du visar förståelse för att alla tar till sig kunskap på olika sätt och anpassar din undervisning efter de förutsättningar som gäller. Att lösa konflikter på ett konstruktivt sätt och att vara lyhörd och tydlig i kommunikationen är viktigt för dig.
Om behörig sökande saknas kan annan sökande anställas men under en tidsbegränsad period, i ett sådant fall är erfarenhet av arbete i åk 1-6 positivt.
För den här tjänsten krävs att du kan utrycka dig väl på svenska i både tal och skrift.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Sista dag att ansöka är 2026-04-05
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C307984/2026".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avesta kommun
(org.nr 212000-2262)
774 81 AVESTA Arbetsplats
Avesta kommun, Fors och Nordanö rektorsområde Kontakt
Rektor
Angelica Ask Bellman angelica.ask-bellman@avesta.se 0226-64 59 58
9803526