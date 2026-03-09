Lärare åk 1-3, Västanbyns skola
I Sandvikens kommun gör vi varandra bättre. Vår kultur präglas av helhetssyn, samverkan och dialog, där chefer och medarbetare tillsammans skapar värde för Sandvikens medborgare.
När vi tar tillvara på varandras olikheter och arbetar mot gemensamma mål, bygger vi en hållbar, utvecklande och framgångsrik kommun. Tillsammans gör vi Sandvikens kommun bättre!
Är du nyfiken på att läsa mer om Sandvikens kommun, våra förmåner och hur det är att arbeta hos oss?
Besök gärna våra sidor: https://sandviken.se/arbete-och-karriar
I Sandvikens kommunala grundskolor arbetar vi i en kultur där samarbete och ett systematiskt kvalitetsarbete går hand i hand. Här skapas en trygg och stödjande miljö med höga förväntningar, vilket ger elever goda möjligheter att nå sina mål. Digital utveckling har länge varit en naturlig del av vår verksamhet och varje elev har tillgång till en egen dator som stöd i undervisningen. Vår gemensamma värdegrund och en organisation med nära beslutsvägar bidrar till delaktighet, tydlighet och goda möjligheter till utveckling.
Västanbyns skola är en f-3 skola med ca 170 elever som ligger i norra utkanten av Sandviken, nära naturområdet Högbo bruk. Skolan kännetecknas av ett starkt trygghetsarbete samt kunnig och engagerad personal.
Vi söker nu behöriga lärare inom:
* Årskurs 1-3 (totalt 3 tjänster, varav en av tjänsterna är tidsbegränsad under läsåret 26/27)
* Fritidslärare/husvikarie (tidsbegränsad anställning under läsåret 26/27)Publiceringsdatum2026-03-09Arbetsuppgifter
Som lärare hos oss ansvarar du för att planera, genomföra och utvärdera undervisningen enligt skolans styrdokument. Uppdraget innebär att skapa en tillgänglig lärmiljö där elevernas nyfikenhet och lust att lära tas tillvara. I denna samlingsannons söker vi flera roller och här följer en kort beskrivning av vad tjänsterna innebär.
Som lärare i årskurs 1-3 arbetar du för att lägga grunden till elevernas kunskapsutveckling, nyfikenhet och sociala trygghet. Du undervisar i flera ämnen och differentierar undervisningen så att alla elever får stöd och utmaning på sin nivå. I tjänsten ingår mentorskap.
I rollen fritidslärare/husvikarie kombineras arbete på fritidshemmet med uppdrag som vikarie i skolan. Du ersätter ordinarie lärare vid frånvaro, vilket innebär att arbetsuppgifterna kan variera från dag till dag inom skolans olika verksamheter. Eftermiddagarna är förlagda till fritidshemmet.
Du bidrar genom att:
* Stimulera elevernas utveckling och lärande utifrån deras individuella behov
* Skapa goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor
* Vara en tydlig och trygg förebild för eleverna
* Arbeta aktivt för en inkluderande och trygg skolmiljö
* Samverka i arbetslaget för att utveckla undervisningen
Vi gör varandra bättre genom att:
* Dela kunskap och erfarenheter i kollegiala forum
* Stärka varandra i det dagliga arbetet
* Ha ett öppet och lösningsfokuserat förhållningssätt
* Arbeta med eleven i centrumKvalifikationer
För att lyckas i rollen behöver du ha god pedagogisk insikt och förstå hur elever tar till sig kunskap på olika sätt. Du har lätt för att skapa förtroendefulla relationer, samt bidrar till en trygg och tillgänglig lärmiljö. Lyhördhet och samarbetsförmåga är viktiga egenskaper i det kollegiala arbetet, där undervisningen utvecklas tillsammans. Ett strukturerat arbetssätt underlättar planering och uppföljning, samtidigt som flexibilitet gör att du kan hantera förändrade behov och se möjligheter i nya situationer. Ett inkluderande förhållningssätt genomsyrar ditt arbete och skapar goda förutsättningar för alla elever.
För uppdraget krävs:
* Lärarlegitimation med relevant behörighet
* God kännedom om grundskolans styrdokument
* Goda kunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt
God IT-kompetens och vana att använda digitala verktyg är meriterande.
Varmt välkommen med din ansökan så snart som möjligt, då vi gör urval löpande.
Innan anställning kan påbörjas krävs att du visar upp ett giltigt utdrag ur belastningsregistret för arbete inom skola och förskola. Du ansöker om utdraget via Polisens webbplats: https://polisen.se
ÖVRIGT
Är du nyfiken på att läsa mer om Sandvikens kommun som arbetsgivare och hur det är att arbeta hos oss? Besök gärna våra sidor: https://sandviken.se/arbete-och-karriar
Vill du veta hur det är att bo, leva och verka i Sandvikens kommun? Kanske du funderar på att flytta till Sandviken? Vi har samlat information speciellt för dig på våra sidor: https://sandviken.se/hellosandviken
