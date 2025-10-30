Lärare åk 1-3 Vännäsby skola
2025-10-30
Så roligt att just du funderar på att söka ett jobb hos oss! Vi har hand om den kommunala servicen för Västerbottens, till ytan, minsta kommun. Sett till befolkningsmängd är vi däremot fjärde störst och här bubblar det av möjligheter, gemenskap och framtidstro. Med bara lite drygt 20 minuter med tåget från Umeå är Vännäs en perfekt mix av det enkla, naturnära livet och den stora stadens myllrande möjligheter.
Som medarbetare i vår organisation spelar du en viktig roll och gör skillnad för medborgarna. Vi bygger välfärden tillsammans. Välkommen med din ansökan!
Övergripande uppdrag:
I ditt uppdrag ansvarar du för undervisning och mentorskap.
En viktig del i ditt uppdrag blir att skapa en trygg och utvecklande tid för eleverna på skolan tillsammans med dina kollegor. Hos oss arbetar du tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor kring mentorskap, undervisning och verksamhetsutveckling.
Förväntansdokument
I vår kommun förväntar vi oss att alla våra medarbetare arbetar utifrån vårt förväntansdokument:
Alla kan, alla vill och alla ska lyckas
Undervisningen: All undervisning är effektiv, kvalitativ och har ett tydligt ledarskap.
Ledning och stimulans: Vi leder och stimulerar alla barn och elever, och har högre positiva förväntningar.
Relationerna: Vi utvecklar förtroendefulla och positiva relationer med och mellan barn och elever, vårdnadshavare, medarbetare och chefer.
Tillsammans: Vi samarbetar, har tilltro, hjälper och stöttar varandra för att utveckla undervisningens och verksamhetens kvalitet. Vi tar vårt ansvar och gör det vi sagt vi ska göra.
Resursnyttjande: Vi använder varje resurs på bästa sätt för att bidra till varje barns och elevs utveckling och resultat. Vi fokuserar på att arbeta smartare och mer effektivt och inte hårdare.
Extra anpassningar och särskilt stöd: Vi tar ansvar för att extra anpassningar och särskilt stöd genomförs skyndsamt, är verkningsfulla, samordnade, tydliga, synliga och speglar behoven. De dokumenteras, följs upp och förändras vid behov.
Vännäsby skola söker dig som är behörig att undervisa i åk F-3!
Är du en positiv och utvecklingsinriktad person? Brinner du för att ge barn och ungdomar bästa möjliga förutsättningar att förverkliga sina drömmar, oavsett utgångsläge?
Grattis, nu har du chansen att få bli en del av vårt team!
Vår verksamhet genomsyras av kunskap, trygghet och trivsel och vi strävar varje dag efter att bli den bästa skolan för våra elever.
Vägen dit går genom vårt fokus på:
• att alla kan, alla vill och alla ska lyckas
• bra medarbetare och ledare och deras utveckling
• relationer och kommunikation
• genomtänkt struktur och tydlig organisation
• kollegialt lärande och ett coachande förhållningssätt
• kunskap om och tillgång till modern digital teknik
• lärande utifrån ett 1-16 års perspektiv
• varje barns maximala potential
• att förbättra resultat
Låter det här intressant? Kul! Om dessutom nedanstående stämmer in på dig hoppas vi att du tar första steget mot ett fantastiskt roligt arbete med trevliga kollegor och skickar in din ansökan! Dina arbetsuppgifter
Du
• lägger stor vikt vid att skapa goda relationer och samarbeten
• bidrar i stor utsträckning till den pedagogiska utvecklingen i ditt arbetslag
• ser din roll i hela enhetens utveckling
• har höga positiva förväntningar på elever och kollegor
• agerar för att alla ska trivas och nå sin fulla potential
• har ett formativt arbetssätt som synliggör lärandet
• känner väl till styrdokumenten och dess innehåll och är motiverad att arbeta utifrån dem
• är kunnig inom och intresserad av digitala verktyg
• har för tjänsten adekvata kunskaper i svenska språket Kvalifikationer
Utbildad lärare i åk F-3 Anställningsvillkor
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.
Vi söker lärare inom åk 1-3 Tjänsten är i dagsläget en visstidsanställning under ordinarie personals frånvaro under perioden fram till 260616. Eventuellt finns möjlighet till förlängning. Tjänsten tillsätts i enlighet med erforderliga beslut.
Intervjuer kommer ske löpande under rekryteringsperioden så vänta inte med att skicka in din ansökan
Våra förmåner
