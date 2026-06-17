Lärare åk 1-3 till Torpaskolan
Göteborgs kommun / Grundskollärarjobb / Göteborg Visa alla grundskollärarjobb i Göteborg
2026-06-17
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-17Beskrivning
Torpaskolan är en F-9 skola med cirka 500 elever. Skolan ligger i det som tidigare var SDF Örgryte-Härlanda. Tillsammans utgår vi från Göteborgs stads verksamhetsidé där elevers delaktighet, inre motivation och lust till att lära tas tillvara på och en helhetssyn på lärande står i centrum. Vi arbetar på ett ämnesövergripande sätt där ämnes- och arbetslag samarbetar på olika sätt. Vårt arbete vilar på våra kärnvärden- Glädje, Ansvar och Stolthet.Dina arbetsuppgifter
Till vårat arbetslag i årskurs 1-3 söker vi dig som tar stort ansvar för att utvecklas i din profession och ser ditt arbete som en möjlighet för att bidra till ett maximalt lärande för eleverna, dig själv och dina kollegor. Du har förmågan att se elevers olika behov, tar hänsyn till deras individuella förutsättningar och har ett inkluderande förhållningssätt. I ditt uppdrag tar du ansvar för att stötta eleverna så de kan lyckas utifrån sina förutsättningar.
I vårt arbete har vi tydligt elevfokus som sätter kunskap och färdigheter i ett sammanhang där inre motivation, medskapande och lust att lära är viktiga ingredienser. Tillsammans skapar vi en arbetsmiljö där elever och medarbetare är delaktiga. Vi arbetar för att ge våra elever de bästa förutsättningarna och nu söker vi dig vill vara med och dela vår utvecklingsresa.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare och har en bred behörighet att undervisa i årskurs 1-3. Vi söker dig som har mångårig erfarenhet av yrket och som är van vid att arbeta med elever med utåtagerande beteende och kan möta deras behov.
Du behöver ha förmågan att arbeta flexibelt och kunna stödja personal, elever och föräldrar samt arbeta systematiskt för att hjälpa eleverna att nå deras mål. Du är insatt i skolans styrdokument och har ett inkluderande synsätt samt en förmåga att se hur den enskilde elevens behov bäst kan tillgodoses.
Du är mål- och resultatinriktad och genom ett medvetet förhållningssätt skapar du trygghet, förtroende och goda relationer. Du har förmågan att vara en kvalificerad samtalspartner i pedagogiska frågor för kolleger, föräldrar och andra berörda. Du känner ett genuint engagemang för våra barn och en god förmåga att skapa struktur i verksamheten.
Välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förbehåll att den inte tas i anspråk av redan tillsvidareanställd personal. Övrig information
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.
Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.Om företaget
Vi skapar framtiden i Göteborg – en lektion i taget
Varje vardag möts tusentals barn och unga i våra skolor – med dem formar vi framtidens Göteborg. I grundskoleförvaltningen är vi 10 000 engagerade medarbetare som jobbar tillsammans för att alla elever ska få lyckas och växa, oavsett bakgrund eller förutsättningar. Du har en viktig roll i att skapa en likvärdig skola med hög kvalitet, där du både får utvecklas och utveckla verksamheten. Du bygger kunskap, gemenskap och framtidstro tillsammans med dina kollegor. Hos oss får du vara med och göra skillnad – på riktigt.
Göteborgs grundskoleförvaltning ansvarar för stadens närmare 140 kommunala skolor, från förskoleklass till årskurs 9, anpassad grundskola, fritidshem och kulturskola. Välkommen att arbeta nära skogen, staden eller havet. Vi är Göteborg. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355), https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/lediga-jobb
Göteborgs Stad (visa karta
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411 10 GÖTEBORG Arbetsplats
Grundskoleförvaltningen Kontakt
Biträdande rektor
Shimah Hussaini shimah.hussaini@grundskola.goteborg.se 031-3655370 Jobbnummer
9968983