Norrköpings kommun / Grundskolelärarjobb / Norrköping2021-04-15KÄNSLAN AV ATT BIDRA. MÖJLIGHETEN ATT PÅVERKADet händer mycket i Norrköping. Allt fler företag väljer att etablera sig här och vi växer dagligen med nya invånare. Att arbeta i Norrköpings kommun betyder att du är med och skapar välfärden. Våra 11 000 medarbetare bidrar och gör skillnad. Varje dag. Vi erbjuder en kreativ och dynamisk arbetsplats för nyfikna och öppna människor som vill ha mer än ett jobb. Tillsammans skapar vi Norrköpings framtid.VÅR VERKSAMHETSöderporten är en mångkulturell skola där vi lägger stor vikt vid språkutvecklande arbetssätt och specialpedagogiskt förhållningssätt i alla lärsituationer. Skolan ligger i stadsdelen Hageby med närhet både till stadens utbud och till naturen i form av Vrinneviskogen. På skolan finns elever från förskoleklass till årskurs 6. Hos oss ryms också grundsärskola och fritidshem. Årskurs F-3 flyttade under våren 2019 in i en helt ny skolbyggnad.Varje årskurs 1-3 består av fyra klasser och utgör ett arbetslag bestående av närmare 100 elever, 8 lärare samt fritidspedagoger. I årskurs 1-6 arbetar vi i tvålärarsystem vilket innebär att två pedagoger arbetar i varje klass på heltid. I varje klass åk 1-3 finns även fritidspedagog knuten del av dagen. Våra fritidpedagoger ansvarar för aktiviteter och rastvärdskap under våra lunchraster.Vår skola arbetar tillsammans med processtödjare från Skolverket inom "Samverkan för bästa skola". Målet är att ytterligare höja kunskapsresultaten och likvärdigheten genom ett långsiktigt utvecklingsstöd som planeras pågå i 3 år.På Söderporten har vi fokus på lagarbete. Vi hjälper varandra i arbetslagen och du är aldrig ensam med frågor och utmaningar, precis som du heller aldrig är ensam när du vill dela stora och små framgångar.Vi söker nu 2 lärare till våra klasser i årskurs 1-3 till hösten 2021.ARBETSBESKRIVNINGDu planerar, genomför och följer upp undervisningen både enskilt och tillsammans med kollegor.Ditt uppdrag är att tillsammans med övriga kollegor skapa situationer där eleverna lyckas. Du ska i din lärarroll påverka och bidra till elevernas utveckling utifrån deras egna förutsättningar.DIN PROFILVi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i grundskolans tidigare år. Du är särskilt intresserade av undervisning i svenska som andraspråk. Du har erfarenhet av flerspråkiga lärmiljöer.Ditt ledarskap bottnar i tron att alla elever vill och kan utvecklas. Som person är du lyhörd för elevernas behov, tydlig och respektfull. Du har stor förmåga till samverkan, både med elever, föräldrar och kollegor. Du har ett positivt förhållningssätt och ser värde i kollegialt lärande. Du trivs i skolans ombytliga miljö och är ödmjuk för människors olika förutsättningar och bakgrund.MER INFORMATION OCH ANSÖKANTjänsterna är tillsvidaretjänster med start den 9 augusti eller enligt överenskommelseVill du veta mer om tjänsterna är du välkommen att kontakta Camilla Kratz, rektor, 0730-202226 alternativt camilla.kratz@norrkoping.se Välkommen med din ansökan senast den 30 april.Intervjuer kan komma att ske fortlöpande innan ansökningstidens slut.Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.När du söker jobb hos oss i Norrköpings kommun använder du dig av vårt rekryteringsverktyg. Du påbörjar din ansökan genom att klicka på ansök längst ner i annonsen.Välkommen med din ansökan!Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.Varaktighet, arbetstidDagtid, tillsvidareanställning från och med 9 augusti 2021 Heltid 100%2021-04-15Fast lönSista dag att ansöka är 2021-04-30Norrköpings kommun5694930