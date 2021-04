Lärare åk 1-3 till Centrumskolan - Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen - Grundskolelärarjobb i Växjö

Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen / Grundskolelärarjobb / Växjö2021-04-14Välkommen till utbildningsförvaltningen!Hos oss har du möjlighet att göra skillnad för våra barn och elever. Vi ansvarar för cirka 18 000 barn och elever och jobbar varje dag för att de ska utvecklas och nå en ökad måluppfyllelse. Vi vill att barn kommer in i vår verksamhet som nyfikna kreativa ettåringar och lämnar oss som engagerade, kunniga och självständiga 19-20-åringar. Läs mer om vad som händer i våra skolor/förskolor på pedagog.vaxjo.se.Centrumskolan är en F-6 skola med ca 420 elever. Skolan är belägen centralt i stadsdelen Araby.Centrumskolans vision lyder: "Vi utbildar världsmedborgare som möter framtiden med mod, starkt förvissade om att all de vill och kan är möjligt" detta mantra genomsyrar allt vi gör på skolan. Vi arbetar utifrån ett språkutvecklande arbetssätt som kännetecknas av höga förväntningar på alla elever, stöttning i hur elever ska gå tillväga för att utvecklas i sitt lärande och en undervisning präglad av förståelse för flerspråkighet och mångfald.Som medarbetare hos oss är du viktig! Oavsett vilken roll du har i vår förvaltning kommer du, tillsammans med oss, arbeta för att bidra till en positiv utveckling för våra barn och elever.2021-04-14På Centrumskolan arbetar du i årslag som ansvarar för tre klasser. Inom varje årslag finns fyra undervisande lärare, vilket skapar goda möjligheter att möta behov av stöd och anpassningar på såväl grupp- som individnivå. Planering av verksamheten gör du tillsammans med dina kollegor inom årslaget. Du kommer tillhöra arbetslag 1-3, personalen inom arbetslaget arbetar tätt tillsammans och lägger stor vikt vid det kollegiala samarbetet där fokus alltid ligger på att skapa bästa möjliga lärsituation för eleverna.Vi söker dig som har lärarexamenDu har också en medveten tanke kring din roll som lärare och är en tydlig ledare som arbetar strukturerat utifrån gällande styrdokument och ett professionellt förhållningssätt. Du har förmåga att skapa ett gott arbetsklimat med engagemang, nyfikenhet och trygghet i gruppen och du ser och möter elevers olika behov utifrån deras olika förutsättningar. Du stimulerar alla elever till att utvecklas, dokumenterar deras resultat och informerar elever och vårdnadshavare på ett bra sätt om hur inlärningen fortskrider. Du har även en positiv inställning, ett flexibelt arbetssätt, god samarbetsförmåga och bidrar till utveckling av verksamheten.Välkommen med din ansökan!ÖVRIGTVäxjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av till exempel ålder, kön och etnicitet.Det kan bli aktuellt med löpande intervjuer så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.Ansökan sker enbart via Offentliga jobbs rekryteringsverktyg (www.offentligajobb.se).Medtag utbildningsbevis och eventuell yrkeslegitimation vid intervju. För att bli aktuell för anställning behöver du visa två utdrag från belastningsregistret innan du anställs. Beställningsblanketter kan hämtas på www.polisen.se/Service/Belastningsregistret-begar-utdrag och du ska använda dels det som heter Arbete inom skola eller förskola (442.5) samt Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret (442.3).För interna kandidater kan det bli aktuellt med annat tillträdesdatum. För mer information se Beslut gällande tidpunkt för byte av enhet vid rekrytering av intern kandidat inom utbildningsförvaltningen på intranätet.Till bemannings- och rekryteringsföretag eller till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonser.Varaktighet, arbetstidHeltid. Tidsbegränsad anställning, tillträde: Tillträde 2021-08-05 eller enligt överenskommelse. Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas., upphör: 2022-06-15 .Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-04-28Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen5689567