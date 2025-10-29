Lärare åk 1-3 Djuråsskolan
2025-10-29
Gagnefs kommun är en arbetsgivare där möjligheterna är många och engagemanget stort! Här får du göra verklig skillnad för våra invånare och besökare.
I vårt dagliga arbete har vi alltid vår värdegrund med oss. Med den strävar vi efter att vara närvarande för alla invånare, kommunicera öppet och respektfullt samt att ständigt utvecklas både personligt och professionellt.
Välkommen att vara med och möta framtiden med oss på Gagnefs kommun!
Djuråsskolan är en F-9-skola med ca 500 elever och ett fritidshem.
Vi lägger stor vikt vid trygghet och studiero och har ett väl fungerande trygghetsteam som jobbar systematiskt med dessa frågor. Hos oss ska alla elever känna att de kan vara sig själva. Våra elever trivs och utvecklas på sin skola, tack vare vår engagerade personal! Nu hoppas vi att du vill bli en av oss!
I Gagnefs kommun har vi övervägande behöriga lärare i våra skolor vilket vi är mycket stolta och glada för. Vi erbjuder kontinuerligt fortbildningar för att utveckla undervisningen. Vi har ett nära samarbete i arbetslagen kring eleverna för att skapa trygga och inkluderade lärmiljöer för alla barn. Publiceringsdatum2025-10-29Dina arbetsuppgifter
Bedriva undervisning inom ditt område och anpassa lärandemiljön utifrån varje elevs individuella behov. I ditt uppdrag ingår bland annat att planera, genomföra och utvärdera det pedagogiska arbetet utifrån skolans styrdokument och elevens behov och intressen, enskilt och tillsammans med arbetslaget. Tillsammans med arbetslaget bidrar du till att skapa en helhet kring eleven.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare för årskurserna 1-3. Du har goda IT-kunskaper och det är meriterande om du har kunskap att använda digitala verktyg i en lärandeprocess. Viktigt att du har god kunskap om barn och ungdomars kunskapsutveckling och det är meriterande med kunskaper inom NPF. För att lyckas som lärare ska du ha god ledarskapsförmåga, pedagogisk insikt och samarbetsförmåga. Det är även viktigt att du är strukturerad, flexibel och självgående.Anställningsvillkor
100 % tillsvidareanställning med start 2026-01-07. Intervjuer sker fortlöpande under rekryteringsperioden. Före anställning ska lärarlegitimation och giltigt utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister uppvisas. Övrig information
Månadslön
