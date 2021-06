Lärare åk 1-3 - Ekerö kommun - Grundskolelärarjobb i Ekerö

SANDUDDENS SKOLA är en F-6 skola på Ekerö med cirka 380 elever. Skolan ligger vackert mellan stad och natur med tillgång till både skog och sjö, vi når goda resultat och vi trivs tillsammans! Vi fokuserar på kollegialt lärande och tror på att samarbete i arbetslag och gemensamma förhållningsätt bidrar till ökat lärande för eleverna. Skolan kommer att byggas ut till en F-9 skola och få tillgång till nya lärmiljöer och nya möjligheter! Vill du vara med att forma framtidens skola med oss?

I Ekerö kommun får lärare tid till barnen och undervisningen - idag är vi en av Sveriges främsta skolkommuner. Våra omgivningar är som gjorda för att knyta an till delar ur läroplanen med vår rika natur och kulturhistoria. För att ge eleverna de bästa förutsättningarna delar våra kommunala skolor kontinuerligt med sig av erfarenheter och lärdomar med varandra. Här ser vi på det kollegiala lärandet som en förutsättning för elevernas utveckling.

Du är en lärare som har god kompetens att undervisa F-3. Du ser vikten av att bygga trygga grupper som en förutsättning för lärande. Du brinner för tidig läs- och skrivutveckling eller annat område som gynnar de lägre årskursernas tidiga inlärning. Det är också meriterande om du har erfarenhet att driva IKT-frågor och utveckling.

Tillsammans med årskursens övriga lärare samt fritidshemmet samplanerar ni för en gemensam röd tråd. Du förstår vikten av att undervisningen du bedriver ska vara kreativ och stimulerande samtidigt som du vilar din undervisning på beprövade metoder och forskning.

Du ser all personal som finns med under skoldagen som en tillgång och tillsammans bildar ni ett team för att skapa bästa förutsättningarna för eleverna.

För att du ska lyckas med uppdraget:

Vi söker dig som är legitimerad lärare för årskurs F-3. Du har god förmåga att ansvara för, planera, genomföra och följa upp verksamheten. Du är stresstålig, lyhörd, förtroendeingivande samt mål- och lösningsinriktad.

Du har en barnsyn där ett inkluderande arbetssätt på skolan är en självklarhet. Har du erfarenhet av Ross Greene och CPS (collabrative & proactive solutions) är det meriterande.

Vi värdesätter din ansvars- och samarbetsförmåga, din omsorg om barnen samt ditt glada och positiva sätt. Arbetet förutsätter att du är en drivande och kunnig person som är bra på att samarbeta med kollegor, ledning, elever och föräldrar.

Vill du utvecklas i en positiv arbetsmiljö och bidra till att vår verksamhet fortsätter att utvecklas, är du välkommen till oss!

Tillträde: 2021-08-09
Omfattning: Heltid
Anställningsform: Tillsvidare