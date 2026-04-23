Lärare åk 1 till Hagaskolan
Kungsörs kommun, Hagaskolan / Grundskollärarjobb / Kungsör Visa alla grundskollärarjobb i Kungsör
2026-04-23
, Köping
, Arboga
, Hallstahammar
, Eskilstuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kungsörs kommun, Hagaskolan i Kungsör
Är du en trygg och tydlig ledare i klassrummet som vill bidra till att ge våra yngsta elever den bästa möjliga starten på sin skolgång? Då hoppas vi att du vill bli en del av oss i Kungsörs kommun! Vi söker en lärare till åk 1 för läsåret 26/27.
Hagaskolan är en F-3-skola med två fritidshem, vackert belägen i en miljö där naturen inspirerar till både lek, lärande och kreativitet. På vår fina skola går cirka 170 elever, och tillsammans med dem arbetar ungefär 25 engagerade pedagoger. Här finns även vaktmästare, skolsköterska, kurator, lokalvårdare och rektor - alla med ett gemensamt fokus på trygghet, utveckling och elevernas bästa.
Arbetsuppgifter
Vi söker dig som ser värdet av att arbeta mot gemensamma mål, samarbeta nära med kollegor och delta i samplanering.Du tillhör arbetslag F-3 och dina arbetsuppgifter omfattar undervisning, mentorskap och tillhörande dokumentation. Vi sätter relationer, trygghet och kunskap i centrum för att ge våra elever de bästa förutsättningarna i sitt livslånga lärande.
Här arbetar våra pedagoger med starkt engagemang och en vilja att driva skolutvecklingen framåt. Vi delar gärna med oss av våra pedagogiska framgångar och har ett nära och välfungerande samarbete med elevhälsan, vilket ger oss god tillgång till råd och stöd i det dagliga arbetet. Vi är modiga, tar ansvar och tänker nytt. Vi planerar vår organisation, vårt utvecklingsarbete och vår undervisning med ett tydligt syfte.
På skolan pågår just nu ett spännande utvecklingsarbete med fokus på bland annat positivt beteendestöd och kollegialt lärande. Genom ett samarbete med Stockholms universitet arbetar vi för att stärka planering, bedömning och dokumentation. På Hagaskolan har vi dessutom ett gemensamt arbetssätt där vi just nu riktar särskild uppmärksamhet mot läsinsatser och arbetar strukturerat utifrån Hagamodellen.
För den här tjänsten söker vi dig som har lärarlegitimation för de yngre åldrarna. Alternativt har du avslutad gymnasieutbildning och erfarenhet av arbete med elever i de lägre åldrarna.
Din undervisning utmärks av anpassning utifrån varje elevs förutsättningar och dina lektioner präglas av tydliga förväntningar, arbetsro och lust att lära. Du organiserar och strukturerar ditt arbete utifrån angivna mål. Du har förmågan att stödja eleverna i att hantera konflikter som uppstår och du bör ha förmåga att undervisa barn i behov av särskilt stöd. Det är viktigt att du kan skapa förtroendefulla relationer, både i som utanför skolan.
Du har engagemang, entusiasm och ett genuint intresse för skolans värld och hur den påverkas av omvärlden. Du är en trygg pedagogisk ledare med förmåga att kritiskt analysera ditt eget och arbetsgruppens arbetssätt för ständig utveckling. Då vi jobbar med smart boards och Ipads i alla klassrum ser vi att du har god förmåga att använda digital teknik i undervisningen samt som redskap för information, planering och dokumentation.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Inför anställning uppvisas utdrag ur belastningsregistret.
Löpande urval och intervjuer kan komma att tillämpas under rekryteringsprocessen.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre.
Kungsör är en lugn och trygg kommun med närmare 8 700 invånare. Kungsör präglas av en kunglig historia och en sällsynt vacker och unik natur. Centrala Kungsör ligger högt och bebyggelsen sträcker sig ner mot Mälaren. På landsbygden finns ytterligare en tätort, Valskog. Kommunen växer och förändras hela tiden, vi planerar, utvecklar och förbättrar nya och befintliga områden.
Kungsör ligger mitt i Västra Mälardalen, E20 passerar strax utanför tätorten och tågen på Svealandsbanan stannar centralt. Till grannkommunerna reser du snabbt, till Arboga, Köping och Eskilstuna tar det cirka 15 minuter, Västerås och Örebro finns inom 45 minuter och Stockholm når du på en timme med snabbtåg.
I kommunen är vi cirka 700 medarbetare. Tillsammans ser vi till att de viktiga delarna i ett samhälle fungerar. Här är det nära till allt och det finns stora möjligheter för dig att utvecklas och bidra till att skapa framtidens Kungsör.
Information
Vi ber dig söka tjänsten via länken i denna annons för att underlätta vår hantering av inkomna ansökningar.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Kungsörs kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla. I kommunen har vi rökfri arbetstid.
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C320280".
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 212000-2056)
Trädgårdsgatan 13 (visa karta
)
736 32 KUNGSÖR Arbetsplats
Kungsörs kommun, Hagaskolan
Sveriges lärare kungsor@sverigeslarare.se 0760356797 Jobbnummer
9872710