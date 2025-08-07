Lärare åk 1 på Vega skola
2025-08-07
Har du idéer för framtiden och drivs du av utmaningar? I Haninge får du utvecklas tillsammans med trygga kollegor som vill göra skillnad redan idag. Just nu pågår ett av de mest ambitiösa förändringsarbetena i vår kommuns historia. Vi bygger en ny stad, cirka 20 minuter från Söder. Följ med på vår resa.
Arbetsplatsbeskrivning
Vill du vara med och fortsätta forma framtidens skola? Sök då till Vega skola!
I augusti 2023 öppnade Vega skola - ett unikt projekt där kultur- och fritidsförvaltningen och utbildningsförvaltningens personal gemensamt skapar möjligheter till ett bredare lärande.
Vega skola ligger i Vegastaden; ett nybyggt område strax söder om Stockholm med pendeltågsstationen precis bredvid skolan. Byggnaden som i sig är ett av de hetaste och mest bevakade byggprojekten i Stockholm, har utöver verksamhet för förskoleklass till årskurs 9, även en fullstor idrottshall, allmänt bibliotek, fritidsgård, kulturskola, orkestersal och ett café. Skolans lokaler är rymliga, modernt inredda och innehåller allt som krävs för en högkvalitativ undervisning. Skolan rymmer ca. 750 elever i årskurserna F-9, fritidshem samt en anpassad grundskola. Dagtid används våra lokaler av skolan. Efter skoltid bedriver kulturskola, föreningar, privatpersoner och andra aktörer verksamhet i lokalerna. Delar av högstadiets lokaler är även förberedda för övernattning vid läger och cuper.
Låter allt du hittills läst inspirerande och spännande? Då är det dig vi söker!
Välkommen till en skola där vi skapar framtid tillsammans! Publiceringsdatum2025-08-07Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som trivs med och har vana av att undervisa på lågstadiet. Du är en tydlig ledare och trygg i din lärarroll. Du är en kreativ, flexibel och engagerad lärare som vill utveckla undervisningen och som arbetar för att varje elev ska nå så långt som möjligt i sin kunskaps- och personliga utveckling. Du är mån om att skapa en trygg lärmiljö grundad på ömsesidig respekt och du förstår vikten av att undervisning ska vara kreativ och stimulerande, samtidigt som den ska vila på forskning och beprövade metoder. Du är prestigelös och nyfiken och delar med dig av dina kunskaper till andra.
I ditt uppdrag ingår bland annat att planera, genomföra, utvärdera och ansvara för det pedagogiska arbetet utifrån skolans styrdokument och elevens behov och intressen; både enskilt och tillsammans med dina kollegor.
Samarbete med kollegor är en nyckelfaktor och ett naturligt inslag där det kollegiala lärandet är grundläggande. Du förstår vikten av att undervisningen ska vara kreativ och stimulerande, samtidigt som den ska vila på forskning och beprövade metoder. Då kultur- och fritidsförvaltningen har delar av sin verksamhet i samma hus, ser vi det som självklart att du kan samarbeta med andra aktörer och se elevens måluppfyllelse utifrån ett holistiskt perspektiv, där alla delar bidrar.
Tjänsten innebär klasslärar- och mentorsansvar i åk 1. Du kommer ha ett tätt samarbete med fritids, lärare samt speciallärare/specialpedagog. Du samverkar även med vårdnadshavare, elevhälsa och övrig skolpersonal för att nå en god kvalité i verksamheten.
Du kommer vara en del av arbetslaget på lågstadiet och även ingå i ett arbetslag med lärare ur ett F-9 perspektiv, där du är en del i det kollegiala arbetet med utvecklingen av den pedagogiska verksamheten på skolan.
Skolans samtliga pedagoger är väl införstådda i vikten av att ha ett F-9 perspektiv, vilket vi även förväntar oss av dig. Ytterligare en del i röda tråden är vår gemensamma struktur i och utanför klassrummet.Kvalifikationer
Du är legitimerad lärare med behörighet att under visa i åk F-3. Vi ser gärna att du har mångårig erfarenhet av undervisning och så bred behörighet som möjligt. Det är meriterande om du har erfarenhet av språkutvecklande arbetssätt.
På vår skola ska varje elev få möjlighet att nå toppen av sin potential. Därför vill vi att du:
- Är tydlig, strukturerad och organiserad.
- God didaktisk och pedagogisk förmåga att leda och organisera för en god lärmiljö.
- Har höga förväntningar på eleverna och på deras förmåga att utvecklas.
- Lösningsfokuserad och bidrar till en god stämning och arbetsmiljö.
- Är utvecklingsbenägen och vill växa i din profession.
- Stimulerar elevernas nyfikenhet och lust till lärande.
- Är lyhörd för varje elevs förutsättningar och behov.
- Trivs med ett ämnesövergripande samarbete.
- Har hög digital mognad, då våra klassrum är utrustade med den senaste tekniken. Du ser Unikum, teams och Google Classroom som naturliga verktyg i ditt arbete och kommunikation.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning.
I rekryteringen kommer stor vikt att läggas på personlig lämplighet och goda referenser. Vi eftersträvar en jämlikhet och mångfald på vår arbetsplats. Anställningsvillkor
• Friskvårdsbidrag
• Tillgång till gym i kommunhuset Övrig information
Observera att tjänsten kan komma att tas i anspråk av övertalig personal i kommunen.
Haninge kommun ser mångfald som en styrka och välkomnar alla sökande. Vår kompetensbaserade rekryteringsmetodik syftar till att fokusera på individens kompetens och därigenom även motverka diskriminering. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/475". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Haninge kommun
(org.nr 212000-0084) Arbetsplats
Utbildningsförvaltningen, Grundskolan, Vega skola Kontakt
Madeleine Andersson 08-6067000 Jobbnummer
9448894