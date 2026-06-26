Lärare åk 1 - Vikariat, Huddinge kommun
Huddinge kommun, Långsjöskolan lärare / Grundskollärarjobb / Huddinge Visa alla grundskollärarjobb i Huddinge
2026-06-26
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Värderar du närhet, att växa och skapa de bästa förutsättningarna för alla som bor och verkar i Huddinge kommun? Då erbjuder vi mängder av karriärmöjligheter i en välfungerande och växande kommun med både natur och storstadspuls runt hörnet. Hos oss känner du dig trygg, delaktig och stolt när vi med kraft gör skillnad, varje dag. I Huddinge kommun arbetar vi för att skapa ett hållbart samhälle, där natur, teknik och god service samspelar. Huddinge är en stor Stockholmskommun med cirka 6 400 medarbetare och fler än 110 000 invånare.
Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen.
Huddinge kommun arbetar för att vara en trygg, rättssäker och professionell verksamhet. Som en del av vår rekryteringsprocess kan vi därför komma att genomföra bakgrundskontroller och begära registerutdrag i slutskedet av vissa rekryteringar. Om du blir aktuell för detta får du tydlig information och möjlighet att lämna ditt samtycke innan kontrollen genomförs.
Barn- och utbildningsförvaltningen jobbar på uppdrag av förskolenämnden och grundskolenämnden. Förvaltningen ansvarar för förskoleverksamhet, skolbarnomsorg, grundskola och anpassad grundskola. Vårt viktigaste uppdrag är att ge alla barn och elever i Huddinge möjlighet att utvecklas till sin fulla potential i en trygg utbildningsmiljö. Här spelar alla våra anställda en viktig roll i genomförandet.
1 plats(er).
Långsjöskolan är en grundskola med cirka 360 elever, från förskoleklass till årskurs tre. På skolan arbetar ca 50 engagerade medarbetare. Hos oss får du bra förutsättningar att lyckas i ditt viktiga uppdrag. Höstterminen 2022 flyttade Långsjöskolan in i en ny skolbyggnad intill Gömmarens naturreservat.
Tillsammans med Skansbergsskolan (åk F-3) och Segeltorpsskolan (åk 4-9) bildar Långsjöskolan Segeltorps rektorsområde, vilket skapar goda möjligheter till samarbete och utveckling.
Om arbetet
Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet att undervisa elever åk F-3 under den period då två av våra lärare i åk 2 ska vara föräldralediga. Vi vill att du är väl förtrogen med LGR22, och att du har god erfarenhet av att undervisa i skolans yngre åldrar.
Du behöver ha gedigna kunskaper om hur du på bästa sätt ska kunna anpassa undervisningen, så att varje elev utifrån sina förutsättningar lyckas nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling.
Du är flexibel och har god samarbetsförmåga, har lätt för att skapa goda relationer och samverka med elever, vårdnadshavare, arbetslaget, skolans elevhälsoteam samt skolledning.
Du behöver vara en tydlig ledare i klassrummet och ha förmågan att skapa en arbetsmiljö som präglas av trygghet, förtroende och respekt.
Du ser dokumentation och bedömning av elevernas kunskapsutveckling som en självklar del i ditt arbete. Du har god förmåga för analys och reflektion och utvecklar ständigt din undervisning.
Vi arbetar med kollegialt lärande vilket innebär att du samarbetar med kollegor för att utveckla dig själv och din undervisning samt skolans pedagogiska arbete.
Långsjöskolan erbjuder:
En tillsvidareanställning med start ht-26
En möjlighet att arbeta i en välstrukturerad och utvecklingsinriktad verksamhet
Engagerade och stöttande kollegor i ett kollegialt lärande
En fantastisk arbetsmiljö nära naturen
Möjlighet till professionell utveckling inom Huddinge kommun
Tillgång till välutvecklat IT-stöd
Om dig
Vi söker dig som:
Har lärarlegitimation med behörighet att undervisa i åk F-3
Kommunicerar obehindrat på svenska i tal och skrift
Har goda kunskaper när det kommer till arbetet med att individanpassa undervisningen, och som har bra verktyg när det kommer till arbete med elever inom NPF och elever i behov av särskilt stöd
Har digital kompetens och kan arbeta i Google for education
Är en trygg och tydlig ledare i klassrummet
Har ett organiserat och strukturerat arbetssätt
Vi kommer lägga stor vikt vid erfarenhet och personlig lämplighet.
Varför Huddinge?
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag: https://www.huddinge.se/arbete-och-karriar/arbeta-i-huddinge-kommun/#Formaner
Facklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se Facklig kontaktinformation
Upplysningar
Vid frågor om tjänsten, vänligen kontakta Sarah Wahlstedt Biträdande rektor: sarah.wahlstedt@huddinge.se
För att vi ska kunna hantera alla ansökningar på bästa sätt ber vi dig att söka direkt via våra utannonserade tjänster. Vi tar inte emot spontana ansökningar via e-post.
För denna tjänst behöver du kunna uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan påbörjas. I ansökan bifogar du lärarlegitimation med behörighetsförteckning.
Tjänsten tillsätts om erforderliga beslut fattas.
Vi kommer att hålla intervjuer löpande under hela annonseringsperioden så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Välkommen in med din ansökan!
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C334186". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Huddinge Kommun
(org.nr 212000-0068)
Lövsångarvägen 30 (visa karta
)
141 72 SEGELTORP Arbetsplats
Huddinge kommun, Långsjöskolan lärare Kontakt
Biträdande rektor
Sarah Wahlstedt sarah.wahlstedt@huddinge.se 08-535 330 38 Jobbnummer
9979980