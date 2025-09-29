Lärare 7-9 med utökat mentorsuppdrag
Sigtuna kommun, Centralskolan / Grundskollärarjobb / Sigtuna Visa alla grundskollärarjobb i Sigtuna
2025-09-29
, Österåker
, Håbo
, Upplands-Bro
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sigtuna kommun, Centralskolan i Sigtuna
Sigtuna kommun är en plats med stor spännvidd. Här ryms levande landsbygd, småstad och en internationell flygplats. Ett rikt kulturarv och kulturell mångfald. En stolt historia och stora framtidsplaner. Kanske är det därför drivkraften är så stark att växa, förändras och utvecklas. Det är också därför det är så spännande att arbeta här. Hos oss blir du del av en trevlig och prestigelös kultur där vi hjälps åt och tar tillvara på varandras kunskap, olikheter och erfarenheter. Arbetet är ofta omväxlande, ibland utmanande men alltid meningsfullt. Välkommen hit!
Utbildningsförvaltningen ansvarar för all verksamhet inom kommunens förskolor, grundskolor, anpassad grundskola, fritidshem, gymnasiet och vuxenutbildning.
Centralskolan är en kommunal F-9 skola med ca 560 elever och har goda förutsättningar att kunna få alla elever i mål.
Vi har moderna, nybyggda skollokaler på kort promenadavstånd från Märsta station, centralt i Märsta, samt ett engagerat kollegium och en synlig skolledning som ställer upp för varandra.
På Centralskolans högstadium arbetar cirka tjugo medarbetare. På skolan har vi synliga kollegor och ett flertal socialpedagoger som möter och aktivera eleverna även utanför klassrummet. Högstadiet består av totalt sex klasser fördelade på två klasser per årskurs. Tydlighet, höga förväntningar, trivsel, trygghet och studiero är viktiga delar av vardagen på skolan.Publiceringsdatum2025-09-29Arbetsuppgifter
Nu söker vi engagerade lärare som är motiverade att göra skillnad för våra elever på Centralskolan i rollen som lärare 7-9 med ett utökat mentorsuppdrag. I tjänsten ingår undervisningens alla delar (även i tvålärar-system), utökad kontakt mellan skola och hem, samt fördjupade samtal med eleverna som ska leda till bättre studiemotivation och resultat. Uppdraget kring hur vi kommer arbeta med ett intensifierat socialt stöd för våra elever kommer vi utarbeta och följa upp tillsammans. Du kommer samarbeta med arbetslaget och förväntas även att arbeta stadieövergripande.Kvalifikationer
* Du ska kunna behärska svenska flytande i tal och skrift.
* Lärarlegitimation med behörighet för undervisning i åk 79 i minst två ämnen.
* Meriterande med lärarlegitimation i något av kärnämnena svenska, matematik eller engelska.
* Meriterande med flerårig erfarenhet av undervisning i grundskolan åk 79.
Vi söker dig som är stabil och kan hantera stress på ett konstruktivt sätt, samtidigt som du behåller ett positivt förhållningssätt även i pressade situationer. Du tar initiativ i sociala sammanhang, har lätt för att skapa och utveckla goda relationer och bidrar till en öppen och inkluderande arbetsmiljö. Vidare är du samarbetsinriktad och prestigelös, med fokus på att nå gemensamma mål.
ÖVRIGT
Din ansökan gör du enkelt genom att bifoga ditt CV och svara på några urvalsfrågor kopplade till denna tjänst. Vi ber dig dock att inte bifoga personligt brev.
Som anställd i Sigtuna kommun får du ta del av en rad förmåner, bl.a. blir du automatiskt medlem i Personalklubben där du kan delta i olika aktiviteter. Läs gärna mer om våra andra förmåner och hur det är att jobba hos oss i Sigtuna kommun!https://www.sigtuna.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss.html
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C280076". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sigtuna kommun
(org.nr 212000-0225), https://www.instagram.com/centralskolan1/ Arbetsplats
Sigtuna kommun, Centralskolan Kontakt
Rektor
Franz Rau franz.rau@sigtuna.se 08-59126673 Jobbnummer
9529997