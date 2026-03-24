Lärare 7-9 Ma/No
Vasalundsskolan AB / Grundskollärarjobb / Helsingborg Visa alla grundskollärarjobb i Helsingborg
2026-03-24
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vasalundsskolan AB i Helsingborg
Om jobbet
Legitimerad lärare 7-9
Pga vår nuvarande lärare slutar hos oss av personliga skäl, behöver vi rekrytera hans ersättare med mycket kort varsel. Tjänsten är tidsbegränsad och sträcker sig i första hand till det här läsårets slut,
Om du är utbildad och är legitimerad lärare och /eller har erfarenhet av undervisning i framförallt NO men även matematik för åk 7-9 är du den vi söker. Vi söker Dig som vill arbeta för oss och inte bara med oss. Skolan som du söker tjänst till ligger i en ständig utveckling. Lärare hos oss ska brinna för att förmedla sina kunskaper. Du är lika intresserad av utbildning som av bildning. Du är en förebild både som kunskapsförmedlare i dina ämnen och kan motivera våra elever med god allmän bildning och fostran.
Om arbetsplatsen
Vasalundsskolan är en fristående F-9 grundskola med ca 400 elever. Skolan är granne med Lundsbäcks koloniområde i fina och gröna Vasatorp i Helsingborg, lätt att komma till antingen med egen bil eller med allmänna kommunikationsmedel. Det kollegiala lärandet är något som ligger oss varmt om hjärtat och som vi arbetar med ständigt. Vi trivs tillsammans och arbetar nära varandra i arbetslag, vilket innebär att man aldrig står ensam.
Skolan är en mångkulturell skola där den svenska kulturen bor vägg i vägg med den arabiska. Närhet till eleverna, ett tydligt ledarskap och fingertoppskänsla är viktiga egenskaper som vi prioriterar hos våra lärare. För oss delar utbildning och bildning samma blodomlopp.Publiceringsdatum2026-03-24Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare för grundskolans åk 7-9 och är bekant med undervisning i dessa årskurser. Men du kan också vara en person som har dokumenterad erfarenhet av att undervisa i dessa årskurser.
Vi vill gärna att du bidrar med engagemang, kreativitet och ett driv att utveckla verksamheten. Du möter varje elev med respekt och lyhördhet. Du behöver ha mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Som lärare hos oss arbetar du för att skapa en trygg, rolig och lärorik skola. Du besitter goda ledaregenskaper för att skapa goda förutsättningar för en bra lärmiljö tillsammans med dina elever. Du ska klara av att bli utmanad av eleverna men också kunna glädjas åt deras framgångar.
Som person är du lösningsfokuserad, prestigelös och flexibel samt har god datorvana. I ditt arbetssätt är du resultat- och utvecklingsorienterad. Vidare skapar du hållbara relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor tack vare en god samarbetsförmåga.
Vi betraktar skoluppdraget som den viktigaste utmaningen av alla men vi ser gärna att Du har humor och kan uppskatta en avspänt kollegial arbetsmiljö.Om tjänsten
Varaktighet: visstid med möjlighet till förlängning.
Tillträde är redan efter påsklovet eller efter överenskommelse.
Giltigt utdrag från belastningsregistret måste uppvisas.
Omfattning: heltid
Övrigt: lunch, friskvård, fri parkering
Kollektivavtal
Lön: månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-10
E-post: patrick.enhav@vasalundsskolan.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vasalundsskolan AB
(org.nr 559023-6500)
Bror Engkvists Gata 31 (visa karta
)
254 59 HELSINGBORG Kontakt
Fackligt ombud Sveriges Lärare
Laween Alhaidar laween.alhaidar@vasalundsskolan.se
9817531