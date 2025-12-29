Lärare 60% till Johannes skola
Johannes skola är en grundskola för elever i årskurs F-6 med 520 elever.
Vår internationella karaktär går som en röd tråd genom vision och värdegrund på vår skola. Hos oss möts många nationaliteter, kulturer och språk. Det engelska språket är särskilt framträdande och alla elever har utökad timplan i engelska. Vi har engagerade och kunniga medarbetare. Våra elever både trivs i skolan och har goda kunskapsresultat vilket vi är mycket stolta över.
Skolan är en så kallad palatsbyggnad från 1890 men anrika och vackra lokaler belägen vid Roslagstull. Ett stenkast från Hagaparken och Bellevueparken med dess fantastiska miljö.
Vi lever i en dynamisk värld där allt kan hända och vi vill att alla som arbetar hos oss är flexibla och har ett lösningsfokuserat förhållningssätt. Med prestigelöshet och lagarbete går det mesta att lösa.
Vi söker nu en legitimerad grundskollärare med behörighet i svenska, matematik som tycker om att arbeta med mellanstadieelever och som utmanas av och känner tillfredsställelse med att arbeta i arbetslag. Vi ser helst att du har erfarenhet av arbete med elever med särskilda behov. Tjänsten är med placering på mellanstadiet där du arbetar som resurslärare tillsammans med klasslärarna i årskurs 6.
Vi söker dig som är legitimerad lärare.
Du har förmåga att utforma undervisningen i överensstämmelse med läroplaner, ämnesplaner och rådande kunskapskriterier. Du tar ansvar för och har insikt om elevernas resultat och behov samt strukturerar och anpassar din undervisning så att en trygg och adekvat lärandemiljö skapas. Du gör eleven delaktig i planeringen och utvecklar elevens förmåga att lära, både självständigt och tillsammans med andra.
Du är trygg, stabil samt har erfarenhet att arbeta med elever som behöver extra anpassningar eller stöd. Du värdesätter och skapar goda förutsättningar för samarbete samt skapar goda relationer med elever, föräldrar och kollegor. Du planerar, organiserar, prioriterar och analyserar din lektionsstruktur såväl som övriga uppdrag som ingår i din roll på ett effektivt sätt.
