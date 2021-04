Lärare 6-9 engelska och idrott - Lerums kommun, Torpskolan - Grundskolelärarjobb i Lerum

Lerums kommun, Torpskolan / Grundskolelärarjobb / Lerum2021-04-08Torpskolan har ca 640 elever i årskurserna 6-9 och ligger mitt i Lerums centrum nära till kommunikationer. Här arbetar ca 70 medarbetare och skolan leds av ett rektorsteam. Studieresultaten är goda och intresset att söka sig till Torpskolan är stort, både hos elever och lärare.Vi arbetar aktivt med att systematiskt utveckla vår verksamhet och att göra undervisningen än mer tillgänglig för alla våra elever. Under läsåret 2021/2022 kommer vi att fortsätta utveckla vår verksamhet utifrån Torpskolans vision: "Vi vill ge våra elever möjlighet att leva och utvecklas i en värld i ständig förändring".Vi på Torpskolan söker nu dig som vill vara med i vår arbetsgemenskap och bidra till denna. Vi kan erbjuda dig en inspirerande, välkomnande och rolig arbetsplats där vi sätter eleven och elevens lärande i centrum. Vår strävan är att alla ska känna delaktighet, ansvar, respekt och trygghet. På vår skola har vi en positiv elevsyn med höga förväntningar på elever och lärare och vår omgivning har också höga förväntningar på oss.2021-04-08Inför ht 2021 söker vi en lärare i engelska och idrott. I tjänsten ingår även mentorskap för ca 17 elever.Digitala verktyg är en naturlig del i undervisningen liksom kreativitet i läraruppdraget i syfte att hitta pedagogiska strategier för att stärka eleverna, såväl kunskapsmässigt som i deras personliga utveckling. Det kollegiala lärandet är centralt i utvecklingsarbetet, vi lär av och med varandra för att utveckla och bibehålla en god lär- och arbetsmiljö för elever och medarbetare på vår skola .Du är legitimerad lärare, behörig och kunnig i dina ämnen. Du har kunskap om, och jobbar med fokus mot, skolans uppdrag att hjälpa alla elever att utvecklas så långt som möjligt, både kunskapsmässigt och socialt. Du har ett inkluderande synsätt och förmåga att se hur den enskilde elevens behov bäst ska tillgodoses. Du behöver ha god digital kompetens och en förmåga att använda olika kompensatoriska hjälpmedel för att tillgängliggöra undervisningen.Som person är du nyfiken och vill pröva nya vägar att undervisa. Du är idérik och stimuleras av utmaningar, är flexibel och har lätt för att samarbeta. Du är också duktig på att skapa goda relationer med alla elever och tycker om att samarbeta med kollegor i arbetslag. Genom ett medvetet förhållningssätt skapar du trygghet, förtroende och goda relationer. Du har förmåga att vara en kvalificerad samtalspartner i pedagogiska frågor för såväl kollegor som föräldrar.ÖVRIGTKommunens vision lyfter fram ledorden hållbarhet, kreativitet och inflytande vilket genomsyrar vårt arbete. Vi är cirka 3 000 medarbetare som tillsammans jobbar för att erbjuda god service och skapa välfärd för kommunens cirka 42 000 invånare.Vi tror att våra olikheter berikar och utvecklar individen, verksamheten och samhället positivt. Som arbetsgivare arbetar Lerums kommun aktivt för jämställdhet och mångfald och mot all form av diskriminering och kränkande särbehandling.Vi vill främja en god arbetsmiljö där det går att kombinera arbete, föräldraskap och fritid. Vi erbjuder förmåner så som friskvård och personalvårdprogram.För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen ber vi dig skicka in din ansökan via den här länken, och inte via e-post eller pappersformat.Varmt välkommen med din ansökan!Inför den här rekryteringen har vi redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda. Vi undanber oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.Varaktighet, arbetstidHeltid. Dagtid. Tillsvidareanställning, tillträde: 2021-08-10 .Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-04-28Lerums kommun, Torpskolan5679288